Me encanta llegar a la Consejería y acercarnos a las regiones: Luis Fernando Velasco

Recientemente se conoció que el excongresista del Partido Liberal y quien es muy cercano al presidente Gustavo Petro, Luis Fernando Velasco, sí tendrá un papel fundamental en el nuevo Gobierno. Se trata de la Alta Consejería para las Regiones.

En entrevista con La W, Velasco señaló que “es un reto bellísimo” para él. “Hace 30 años me estaba posesionando como alcalde de Popayán y sé lo que pasan los alcaldes cuando intentan sacar adelante sus proyectos (…) en esa Alta Consejería ver cómo ese diálogo y acompañamiento a la gestión de los entes territoriales se hacen efectivas para que las personas puedan recibir la oferta institucional del Gobierno”.

Asimismo, el excongresista aseguró que no quiere reemplazar ningún ministerio sino “ayudar a coordinar para que la oferta del Gobierno llegue a las zonas donde nunca ha llegado”.

De igual forma, Velasco indicó que la visión del presidente Gustavo Petro consiste en hacer presencia en las regiones. “Si nosotros armamos una estructura y vamos como Estado y coordinamos con la gente para ver cómo enfrentar los problemas y de esa manera bajar los índices de violencia y mejorar las condiciones de vida de la gente”.

Por otra parte, el alto funcionario habló de las razones por las que rechazó el Ministerio de Justicia.

“No acepté por responsabilidad, en el 2018 a mí me hicieron 10 montajes y hay personas condenadas. Pasé un momento difícil, pasé cuatro meses en prisión. Yo denuncie a los falsos testigos y presenté una demanda contra el Estado por la detención arbitraria, entonces un ministro de Justicia que se declare impedido pues no se podía. Se lo expliqué al presidente y él lo entendió. Tendría que ir al Congreso a decir que no puedo hablar de ciertos temas. Es un dolor por 35 años de carrera, pero mejor me hago a un lado”, explicó.

Por último, ratificó que “me encanta poder estar en un espacio y sacar toda mi experiencia en temas complejos de este país e intentar que eso que uno ha venido construyendo llegue a las regiones”.

