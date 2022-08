‘Zizou’, el niño tenista al que Roger Federer le cumplió un sueño

En redes sociales se hizo viral un video en el que aparecía Izyan Ahmad, más conocido como ‘Zizou’ jugando con el tenista Roger Federer.

La historia llamó la atención de miles de fanáticos del tenis debido a que Federer le había prometido al niño jugar un partido juntos, algo que no dudó en cumplir.

En Contrarreloj ‘’Zizou’, de 12 años y quien actualmente vive en Estados Unidos, habló sobre esta experiencia y su pasión por el tenis.

“Empecé a entrenar a los 2 años luego de que mi papá me inscribiera en el deporte. Entreno cada semana y a los 11 años fui el número uno de mi país”.

En cuanto a su experiencia con Federer, señaló que: “cuando tenía 7 años, fui seleccionado para hacerle una pregunta a Roger Federer en una conferencia de prensa en Estados Unidos. Yo estaba muy nervioso y se me ocurrió una pregunta, mis papás me ayudaron. Pero no esperé que esta pregunta me llevara a esta experiencia”.

Fue en esta rueda de prensa cuando Federer le prometió jugar, alguna vez con él, un partido de tenis.

“Fue impresionante, él fue muy amable, me dio muchos consejos y tips para mi carrera como tenista. Él fue muy humilde y fueron los mejores 10 minutos de mi vida”.