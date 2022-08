Gobierno nacional no priorizará la Fórmula 1 en Barranquilla

En su visita a la ciudad, la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia se refirió a que el proyecto de la Fórmula 1, anunciado por el expresidente Iván Duque, no es prioridad para el Gobierno nacional ya que no se cuentan con los recursos económicos, que además no se incluyeron en la presente vigencia fiscal.

Sin embargo, de acuerdo con Urrutia, pese a que en la cartera ministerial no se planea apoyar financieramente la realización de un circuito de la Fórmula 1 en Barranquilla, por lo que no ven cercana la materialización del evento, sí podrán ayuda con la logística.

Por su parte, voces en contra surgieron señalando que la administración no necesitaría de la financiación del Gobierno nacional.

En lo que tiene que ver con los Juegos Panamericanos 2027 en Barranquilla, la ministra señaló que de los $2.8 billones necesarios para su realización, solo se cuenta con $890 mil millones, por lo que propuso reestructurar el modelo actual e invitar a ciudades cercanas a que se sumen, ya que comprometen 3 vigencias.