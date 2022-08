Polo Polo contra Francia Márquez: cuando Duque dijo “así lo querí”, lo destruyeron

La vicepresidenta Francia Márquez ha sido objeto de críticas debido a que, en medio de su discurso en el Planetario de Bogotá, cuando participaba en la despedida a las menores que irán a la Nasa en Estados Unidos, confundió los términos de astronomía y astrología.

“Esperamos verlas en unos años como matemáticas, científicas, ingenieras, astronautas, astrólogas, aportando al desarrollo de su país y del mundo”, expresó la vicepresidenta.

Pese a los mensajes de apoyo que ha recibido, por ejemplo, el del senador Gustavo Bolívar, quien aseguró que se habría tratado de un “lapsus”, otros como el congresista Miguel Polo Polo criticó el momento y recordó el episodio de “así te querí” del expresidente Iván Duque.

“Cuando Duque dijo “así lo querí” en el funeral de su amigo, la izquierda lo destruyó y se burló. Ahora que Francia Márquez sale con la ignorancia de que la NASA prepara astrólogas, saltan los progres a justificar diciendo que un lapsus lo tiene cualquiera ¡Patéticos!”, manifestó a través de sus redes sociales.

No obstante, no es la primera vez que el congresista arremete contra la vicepresidenta de Colombia, ya que el pasado 17 de agosto señaló que Márquez figura en el régimen subsidiado.

“Su pobreza mental es tan grande que ni aun estando en una alta dignidad del Estado, deja de sentirse pobre. Por eso sigue en el régimen subsidiado y no me extrañaría que siga recibiendo ingreso solidario. ¡Esos complejos de miseria son los que queremos erradicar de la población afro!”.