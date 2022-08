Viviendas de $600 millones en Providencia: ¿Hubo sobrecosto en la construcción?

El presidente Gustavo Petro viajó con su gabinete a la isla de San Andrés y Providencia, con el fin de analizar la reconstrucción de esta parte del país luego del paso del huracán Iota.

El jefe de Estado cuestionó el costo de las viviendas que se construyeron en la isla, asegurando que 600 millones de pesos es un valor “sorprendente”.

“El costo promedio de esas viviendas es de 600 millones de pesos, son edificaciones de aproximadamente 70 metros cuadrados, es decir que en promedio da casi 10 millones de pesos por m2 entonces ¿por qué un valor tan sorprendente?, ¿cómo puede valer en Providencia una casa de concreto y con tejas 600 millones de pesos?”, señaló el presidente.

De igual forma, mencionó que: “Algo que nos pareció insólito es que la reconstrucción no hubiera comenzado por el hospital cuando se estaba presentando una emergencia. En la isla no hay hospital (…) No puede haber una reconstrucción pensada en el concreto y no en los seres humanos”.

Sigue La W realizó un ejercicio de contrastes entre algunas ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cali con la Colombia insular: San Andrés y Providencia.

De acuerdo con la comparación, algunas casas, de al menos 148 metros cuadrados, cuentan con diferentes servicios como gimnasio, piscina y parqueadero, y tienen un costo entre 500 y 600 millones de pesos.

Ramiro González, experto en construcción y representante del gremio de Vivienda Rural en el país, aseguró en Sigue La W que una vivienda de 70 metros cuadrados no puede superar los 160 millones de pesos, por lo que, al parecer, se habría presentado un sobrecosto en la reconstrucción de la isla.

Por su parte, Zuly Archbold, vocera de la veeduría Old Providence, mencionó que “hay inconsistencia de calidad para que las viviendas costaran tanto”, refiriéndose a los daños que han denunciado los habitantes en sus casas.

De igual forma, aseguró que la mayoría de las viviendas no se construyeron con cemento y en su lugar eran prefabricadas y en madera. Además, señaló que los habitantes de la isla no fueron contratados para la mano de obra, teniendo en cuenta que se pretendía generar empleo durante la reconstrucción de Providencia.

“Nosotros hicimos saber que deberían contratar la mano de obra y expertos de nuestra cultura y nuestras casas, pero ellos fueron excluidos de este proceso (…) Y a los pocos que ayudaron no les querían pagar el costo local”.

Entre las denuncias sobre el mal estado de las viviendas entregadas a los habitantes, Arne Britton, director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (Coralina), se refirió a los pozos sépticos, los cuales no están funcionando adecuadamente y generarían un problema ambiental.

“Los pozos sépticos en Providencia se han venido reportando a través de un requerimientos de más de 8 meses y a raíz de eso la corporación ha hecho una visita y se identificó rebosamiento a pesar de que el consorcio contratado dice que cumple con las condiciones técnicas”.

A su vez añadió que de las 240 viviendas han visitado 112, de las cuales 63 tienen problemas de vertimiento y afectan a 3 sectores que tienen mayor población en la isla.

Escuche la entrevista compelta: