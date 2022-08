Empanadas, una máquina de coser y una declaración: la oyente que ‘enamoró’ a La W

Una oyente conquistó a La W después de contar detalles sobre su historia de vida. Desde Sincelejo, Viviana hizo una ‘declaración de amor’ y también contó cuál es el legado que le quiere dejar a sus hijos.

En la conversación, que duró más de 13 minutos, la oyente contó detalles de su rutina diaria junto a sus hijos, tres universitarios.

“Un día cualquiera les hago unas empanaditas, en la mañana les hago un poquito de café con leche y se van tranquilos para la universidad. Les he enseñado que la única herencia que les puedo dejar es que estudien, la primera me salió becada, el segundo me salió pilo y el último, generación E”, relató la oyente.

También contó que se dedica a realizar arreglos con su máquina de coser e invitó a Julio Sánchez Cristo a visitar su ciudad. “El día que usted venga, tendrá sus arepas de huevo”, le dijo Viviana.

Finalmente hizo una declaración al aire. Aunque no conoce a Julio Sánchez Cristo, le confesó que lo escucha todas las mañanas. “Tengo un radio en la cocina y apenas me levanto, a las 4:40, es lo primero que hago, peleo con usted, lo amo y ¿sabe que no lo conozco? Estoy pintándome a un hombre chévere”, agregó.

En el encabezado escuche la conversación completa con la oyente que enamoró a La W.