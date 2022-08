Mujer denuncia que Hospital San Jorge de Pereira lleva dos años sin pagarle pensión

Es el caso de Luz Helena Espinosa, una mujer que tiene actualmente 61 años de edad y quien por 33 años prestó sus servicios como auxiliar de enfermería en quirófano en el Hospital Universitario San Jorge de la capital risaraldense, y que tuvo que retirarse de sus labores iniciada la pandemia por motivos de salud.

Luz Helena relató que, durante estos dos años, no ha recibido el bono pensional que debe cancelarle el centro médico y la entidad donde tienen su cotización de pensión le indica que no le pueden entregar el dinero sino hasta que el hospital realice dichas consignaciones.

“Estoy esperando que dicha institución se digne a pagarme el bono pensional. Me tienen frenada, no me han pagado mi pensión, llevo dos años en mi casa supliendo mis necesidades de cualquier manera porque el hospital no me paga el bono. Tengo 1827 semanas cotizadas y me dicen que no me pueden pagar la pensión hasta que el hospital no pague ese bono”, manifestó.

Por el momento, la mujer continúa esperando respuesta de los derechos de petición y las tutelas que ha interpuesto para que le paguen su dinero.

La petición tanto de Espinosa como de otras personas que, según mencionó ella, están atravesando la misma situación, es que desde el Hospital Universitario San Jorge realicen los respectivos pagos a los fondos para que estos les entreguen el dinero correspondiente a su pensión.