¿De quién es la responsabilidad de la ola de inseguridad en Bogotá?

Bogotá

En diálogo con W Radio, los concejales Emel Rojas y Álvaro Acevedo se pronunciaron sobre la situación y ola de inseguridad que se vive en Bogotá, pese a los índices que, según el Distrito, han bajado en varios delitos. Sin embargo, desde el Concejo agregan hay un tema de bandas delincuenciales que ha generado los recientes hechos delictivos.

Según Emel Rojas: “en Bogotá hay presencia de bandas delincuenciales, bandas crimínales, está el Clan del Golfo, el ELN, la Nueva Marquetalia, eso lo confirmó en unas alertas tempranas la Defensoría del Pueblo. La alcaldesa mayor se negó a reconocer. La ciudad está insegura y con presencia de estos actores, pues no genera las alertas o un plan de acción, la señora alcaldesa no ha tenido una política clara de seguridad”.

“Ya son más de 29 personas este año, las tres últimas en El Amparo; personas quemadas, con ácido, en canecas, (…) Yo le pedí a la alcaldesa que convoque un Consejo Extraordinario de Seguridad, hay que tomar acciones y decisiones, esto es un tema de narcotráfico, no de microtráfico, y asumir la responsabilidad que nos corresponde. Si la alcaldesa dice que no hay nada y no reconoce que el narcotráfico se está tomando las calles pues no vamos a tener las soluciones”.

Por su parte, Álvaro Acevedo dijo que no cree que este problema de inseguridad se haya salido de control.

“Yo creo que no, este problema es uno que tiene varias aristas, primero la pandemia: miles de personas quedaron sin empleo, pero, algo importante de destacar a pesar de que funcionan las tres armas del poder, no es mirada como la capital por parte del Gobierno. Bogotá tiene un déficit de más de 9 mil uniformados, los pocos que han entrada han venid a reemplazar a personas de vacílenos, incapacitados, no hay un policía si quiere en varios barrios.”

“Ya es un tema mayúsculo, en el tema de microtráfico (…) este tema de venganzas se deriva y así se ha demostrado, producto de venganzas por parte del narcotráfico, hay que ir en el camino que dice la alcaldesa, es que haya una corresponsabilidad entre gobierno distrital y nacional para que se pongan las pilas y situar los recursos que requiere la ciudad, no es posible que las bandas tengan mejores elementos que las autoridades, hay que seguir con los programas sociales.”