Politiquero y antibogotano: Claudia López a Miguel Uribe tras decisión sobre el POT

Bogotá

Luego de que Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocara este jueves la medida cautelar de suspensión del decreto mediante el cual la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, expidió el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Bogotá Reverdece 2022 – 2032.

La mandataria reaccionó y celebró la decisión que asegura es vital para el desarrollo de la ciudad. A través de Twitter López escribió:

“Tribunal Administrativo de Cundinamarca revoca por infundada la medida cautelar que había suspendido el POT de Bogotá. El derecho de los bogotanos a proteger su estructura ecológica principal, a tener vivienda digna y ciudad cuidadora se respeta! Sigue el #POTBogotaReverdece”, escribió.

Sin embargo, segundos después en otro trino la alcaldesa atacó al Senador Miguel Uribe Turbay, quien fue el demandante de este Plan de Ordenamiento Territorial.

Por su parte, Uribe escribió tras conocerse la decisión que “surtió efecto la mermelada de Claudia López. Lo que un juez decidió en derecho, otros lo revocan por interés. Varios magistrados con familiares en la Alcaldía. Magistrados tenían lista la decisión, ni siquiera hubo deliberación”.

Ante este tuit, la alcaldesa respondió: “además de politiquero y anti bogotano no sea calumniador. Ni los magistrados ni yo somos de su estirpe. Muy a su pesar Bogotá tiene un POT que la reverdece, que hace justicia social y no negocio de tierras, que hace vivienda digna y no casas de miseria. Bogotá derrotó su infamia”.

Miguel Uribe Turbay argumentó en su demanda que la alcaldesa no podía expedir el POT por decreto porque no se había “completado el término de 90 días calendario de que disponía el Concejo” y que “la actuación administrativa fue suspendida para resolver los impedimentos y recusaciones formulados en dicha oportunidad, así como por la falta de convocatoria de la alcaldesa a sesiones extraordinarias para continuar con el debate después del 10 de diciembre de 2021″.