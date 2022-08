"No se ha encontrado nada": dueño de restaurante involucrado en caso de holandeses

Luego de que La W revelara que el restaurante cartagenero The Rum Box fue uno de los lugares en los que comió la pareja de holandeses que falleció, según la Fiscalía y Medicina Legal, tras ingerir una comida contaminada, el propietario del restaurante Abraham Dau, hijo del alcalde de Cartagena William Dau, el confirmó a este medio que las autoridades visitaron su local y que “no se ha encontrado absolutamente nada”.

Nienke Trishna Bawa, de 29 años, murió la noche del lunes y su compañero Robert Gerrit Kootte, de 31, el martes en la mañana.

La W contactó a Dau una vez conoció la información para saber su versión sobre la hipótesis de la Fiscalía y nos contestó vía chat: “Pues mi restaurante es uno de los muchos restaurantes que visitaron, pero hasta donde yo entiendo (no te puedo asegurar) ellos no comieron pescado”.

Más tarde, en una llamada telefónica, Dau manifestó su malestar al indicar que no entendía cómo las autoridades mencionaban su local, cuando estas personas, según dijo, visitaron más lugares.

Indicó que la Fiscalía y el Departamento de Salud de Cartagena (Dadis) visitaron su local y tomaron muestras de sus insumos. “Me revisaron mi comida, me hicieron los análisis, los llevaron a laboratorio, absolutamente todo fuera de mis manos. Entregué eso y no se ha encontrado absolutamente nada, para que ahora salgan con esto”, dijo a La W.

“Hasta donde yo entendía la Fiscalía en ningún momento confirmó que la gente se murió al comer en mi restaurante. Sí, comieron en mi restaurante como comieron en muchos otros”, contó.

Lea además: Holandeses muertos en Cartagena se intoxicaron con una comida contaminada.

Y anotó: “yo no podía confirmar nada, porque me habían dicho que no hablara nada porque había una investigación activa. Esta pareja no estaba sola, llegó con otras personas. Estas otras personas se enteraron de su muerte y se desaparecieron. No se podían encontrar. Nosotros conseguimos la información de quiénes eran: tenemos videos, cámaras, números telefónicos, correos. La Fiscalía se trató de comunicare con ellos y los bloqueo”.

Dau reveló que esas personas fueron encontradas “escondidas en Barú y la Fiscalía les cayó. Sabemos que estuvieron en Bazurto esa misma mañana, que fueron a no sé cuántos lugares, sabemos que hubo un lapso bastante grande entre el tiempo en el que salieron de mi negocio y llegaron al hotel. Entonces, para hacer comentarios así me parece absurdo”.