Holandeses muertos en Cartagena se intoxicaron con una comida contaminada

Cartagena

La W conoció en primicia nuevos detalles sobre el fallecimiento de una pareja de holandeses en Cartagena. Nienke Trishna Bawa, de 29 años, murió la noche del lunes y su compañero Robert Gerrit Kootte, de 31, el martes en la mañana.

De acuerdo con los detalles del reporte de Medicina Legal a los que tuvo acceso este medio, se confirma que la muerte se dio por una intoxicación producida por una sustancia extraña.

Las primeras hipótesis apuntan a una comida que consumieron en un restaurante del Centro Histórico de esta capital.

De acuerdo con información que ya manejan la Fiscalía y Medicina Legal, en uno de sus recorridos por el Centro, esta pareja, que había llegado a Cartagena el pasado 21 de agosto, ingresó al restaurante The Rum Box, ubicado en la Calle del Arsenal, y pidió un pescado posiblemente contaminado que desencadenó la mortal intoxicación.

Javier Hernández, director médico de la Clínica Medihelp, a donde la pareja llegó de urgencia la tarde del lunes, indicó que a su ingreso la mujer “requirió una reanimación por haber llegado con una muy severa afectación de sus respuestas vitales. Pero esa reanimación no resultó y falleció”.

Sobre el estado del hombre, el parte médico detalló que ante la gravedad de su estado fue ingresado a cuidados intensivos “con todo lo pertinente a un cuadro de convulsión, evidente desde su llegada, pero lamentablemente en horas de la mañana también falleció”.

The Rum Box es propiedad de Abraham Dau, hijo del alcalde de Cartagena William Dau. La W lo contactó para saber su versión sobre este caso y nos contestó: “Pues mi restaurante es uno de los muchos restaurantes que visitaron, pero hasta donde yo entiendo (no te puedo asegurar) ellos no comieron pescado”, indicó vía chat.

Los familiares de esta pareja ya están en Cartagena en las labores pertinentes para la repatriación de los cuerpos.

La Alcaldía de Cartagena detalló en un comunicado que su Oficina de Cooperación Internacional está a disposición de la Embajada de los Países Bajos para brindar apoyo en lo que se requiera y que la Corporación de Turismo de Cartagena de Indias ha acompañado al consulado holandés en las diligencias pertinentes del caso.