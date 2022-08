Tras críticas por usar tenis, MinMinas asegura que hay que cerrar brechas de género

En los recientes días se generó una gran polémica principalmente en redes sociales al conocerse una fotografía de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en la que posaba en tenis junto con la ministra de Comercio y Turismo de España, Reyes Moroto; lo que hizo que muchos internautas criticaron la vestimenta de la titular de la cartera minero energética de Colombia.

Así las cosas, la ministra Vélez respondió a dichas críticas enviando un mensaje de equidad de género, allí dijo “pues las mujeres somos observadas de una manera distinta; cuando hay un hombre que se para y se posesiona en tenis es un bacán, se ve joven, pero cuando una mujer lo hace, faltó al protocolo, no siguió la estética no siguió las reglas, no respeto al par”.

Seguido a esto agregó “yo he venido aprendiendo que a las mujeres nos toca pararnos con doble pantalón, porque aquí nos ven, la sociedad nos mira y nos juzga todo el tiempo de una manera mucho más ácida de lo que lo haría con un hombre”.

De esta manera, la titular de la cartera minero energética finalizó su pronunciamiento asegurando que esa es una brecha que hay que transitar y que desde el Gobierno hay mujeres como ella, que son valientes y que darán esa lucha; sin dejar de lado, que más allá de usar tenis, lo importante es lo que una mujer piensa.