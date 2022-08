¿Qué pasará en Bogotá tras la decisión de levantar medidas cautelares contra el POT?

Bogotá

Tras la decisión del Tribunal de Cundinamarca de levantar la medida cautelar que se tenía sobre el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que la alcaldesa Claudia López había expedido por decreto, en diálogo con W Radio, las concejalas Diana Diago y ‘Mafe’ Rojas explicaron cuáles son las implicaciones de esta decisión y que viene ahora para la ciudad.

“Es muy importante que se haya levantado esa suspensión de ese POT, muchísimos temas en la ciudad estaban congelados. Era una incertidumbre de qué iba pasar, de eso va a quedar en firme o no. Esta primera decisión, que es revocada por el Tribunal, no era sólida, los argumentos no discutían nada de fondo, era más un tema de la temporalidad y avalaba una teoría que implicaba que tuviera una discusión eterna,” dijo ‘Mafe’ Rojas.

“En estos días ha sonado muchos qué hay unos barrios de Ciudad Bolívar que están sin agua, estas personas están así en parte porque unos barrios que son legales están afectados por unos barrios que son ilegales porque sacan el agua antes que lleguen a los legales. Este POT permite legalizar unas zonas y con eso generar la infraestructura para que llegue agua a estos barrios y se solucionan todo este tipo de problemas. Tiene el Distrito que correr para continuar con ese plan para aterrizar ese POT”, agregó.

Por su parte, Diana Diago, del Centro Democrático, agregó: “me parece que están decisión tiene muchas cosas de fondo qué hay que entrar a mirar, me parece mal la magistrada no se haya declarado impedida sabiendo que tiene familiares que trabajan en la Alcaldía, que están en la Secretaría de Planeación. Aquí hay muchas incertidumbres, hubo muchos tropiezos, muchas recusaciones y por eso no se pudo discutir y no se pudo hacer un planteamiento de fondo”.

“La alcaldesa decretó su POT como lo quiso presentar, sin ninguna modificación, sin ninguna participación de los concejales, y a mi modo de ver esto, es muy grave porque es el Concejo es la primera autoridad del Distrito, y es ahí donde se tiene que dar el debate. Si el juzgado le declaró la medida cautelar es porque encontraba razones suficientes. Se levanta con muchas sombras, esperar cómo la alcaldesa va a reglamentarlo”, añadió.