Polémica por propuesta para cobrar por km recorrido en Bogotá

Bogotá

Tras la propuesta del secretario de Movilidad de Bogotá, Felipe Ramírez, de un posible cobro por kilómetro recorrido para vehículos particulares en la ciudad, desde el Concejo de la capital se abrió el debate sobre esta iniciativa que se planteó, ante el colapso y trancones de varias vías.

En diálogo con W radio, los concejales Lucía Bastidas y Julián Rodríguez Sastoque, debatieron sobre esta polémica.

“Está en la luna el gobierno de la alcaldesa Claudia López por los temas de movilidad y seguridad. No me gusta porque no estamos en el momento, cuando hay más confianza en el gobierno distrital se puede pensar en cobros por congestión que es la figura que se plantea, pero hemos propuesto otros temas para tener en cuenta cómo el cargue y descargue, conteo de mal parqueados, utilizar la inteligencia artificial para el tema de parqueo en vía, arreglar la malla vial, antes de poner más impuestos para los que tienen carro, necesitamos darles una garantía”, explicó Lucía Bastidas.

Además, agregó: “el pico y placa solidario hoy no se estaba pudiendo hacer, no están funcionando las plataformas, no hay controles para los que están pagando ese pico y placa y el pico y placa todo el día fracasó, no funcionó, acá cada uno tiene que poner su granito de arena para salir de esta inmovilidad en la que está Bogotá

Por su parte, Julián Rodríguez añadió: “no es descarado, es lo que sucede en todo el mundo, lo que estamos haciendo es desincentivar el uso no consciente del vehículo particular, cobrando lo justo con una medida equitativa que pueda ayudar a robustecer la inversión que se realiza en la ciudad en infraestructura de movilidad, esa platica que se está perdiendo por no cobrar por congestión, lo que hacen es que la ciudad sea equitativa, no es justo que se le cobro a todo mundo lo mismo (…) hay que encontrar alternativas”.

“La promoción del transporte es lo favorable para la ciudad, yo sí creo que se trata de que avance la ciudad, obras vamos a tener un montón los próximos 10 años y en 10 años la ciudad va ser totalmente diferente, la semana pasada entregamos en Usme el patio taller con 229 buses eléctricos, un esfuerzo desde la administración de Enrique Peñalosa”, agregó.

Pico y placa solidario

En diálogo con W radio, el secretario Ramírez explicó que se evalúa esta medida que fue adoptada por el Distrito, pero que ha generado que algunos conductores evadan la norma.

“La medida se debe evaluar con el programa completo, está el pico y placa solidario y el carro compartido que busca reconocer que cuando compartimos nuestro vehículo lo hacemos de mejor forma, que error hemos identificado y sobre el cual estamos trabajando: lo que hemos identificado es que algunas personas están evadiendo, la semana pasada impusimos cerca de 208 multas por el mal uso del carro compartido”, dijo.

“Es necesario revisarla y por eso los operativos, en efecto estamos haciendo ejercicios para identificar qué problemática puede estar dándose, allí habrá restricciones adicionales al respecto, se están tomando las medidas (…) hemos mejorado la tecnología y podemos acceder a modelos predictivos, cada vez vamos acercándonos más, vamos a tener información en tiempo real”, agregó.