“Un honor”: Daniel Habif llega a Colombia con su ‘RUGE’ World Tour 2022

Daniel Habif. (Photo by David Becker/Getty Images for LARAS)

Daniel Habif es un escritor y conferencista mexicano que se ha dedicado a romper los esquemas del impacto y profundidad en temas de espiritualidad, ciencia de la felicidad, motivación e inspiración, combinando arte, música y poesía.

Habif, quien ha compartido escenario con iconos del liderazgo como Barak Obama y Ken Segal, el exdirector creativo de Apple, llega a Colombia en el marco de su ‘RUGE’ World Tour 2022.

“Ruge propone reunir a la gente para buscar nuevas preguntas, visitar dimensiones del ser humano que son fundamentales, hablar de angustias, tristezas, la muerte, hablar del asunto de la salud mental, de la ansiedad”, dijo Habif para Contrarreloj de W Radio.

Daniel Habif se ha convertido en la voz más influyente de habla hispana en el mundo, por medio de sus redes sociales en las que cuenta con más de 19 millones de seguidores y más de 250 millones de vistas en su canal de YouTube, el mexicano ha dejado consejos de amor propio, motivaciones para el día a día y tocando temas que, según él, hoy en día, no se tienen tan en cuenta, como es el caso de la salud mental.

“Yo busco ser un buen amigo, yo sigo siendo un alumno, no son las palabras correctas lo que uno necesita, son las personas”, aseguró que ha aprendido mucho da cada unas de las experiencias que ha podido escuchar o leer por medio de sus redes y en sus conferencias, convirtiéndose en un alumno más.

De acuerdo con esto, Habif afirmó que “el amor no se ruega, el amor se riega (...) No hay que arrepentirnos por hacer cosas buenas por personas malas”, es una de las frases más sinceras que el escritor ofrece, pues asegura que, en medio de un rompimiento o una situación decepcionante, solo queda pensar en lo bueno que se hizo por sacarla adelante, aunque no haya funcionado.

Por último, agregó que admira el arte, sin embargo, para él “la música es el arte más sofisticado y sublime de todos, sin música los bares estarían cerrados, las sonrisas serían muecas, sin la música no se podría vivir”, dijo.

El próximo 3 de septiembre Habif estará en el Movistar Arena de Bogotá, el 7 de Septiembre en Expofuturo de Pereira; Pasto el 10 de Septiembre en el Auditorio La Fé; Barranquilla el 13 de septiembre en el Salón Jumbo; Medellín el 14 de Septiembre en el City Hall “El Rodeo”; y Cúcuta el 17 de septiembre en el Coliseo Colegio Municipal.