"Tuve la fortuna de que James Rodríguez me abriera su corazón": Daniel Habif

El mexicano Daniel Habif tiene más de seis millones de seguidores en sus redes sociales, quienes lo admiran por su buena vibra y palabras inspiradoras en los momentos difíciles.

Por estos días, el conferencista está lanzando su videopodcast ‘Inquebrantables’, que se estrenará cada miércoles y sábado.

"Hoy más que nunca me es necesario crear proyectos que apoyen en el desarrollo espiritual de las personas", comentó Habif en La Hora Del Regreso.

Para este nuevo proyecto, habló con personas de diversos ámbitos sobre asuntos relevantes, como James Rodríguez, Fonseca, Falcao y Álvaro Uribe, entre otros.

"Me sentí honrado de hablar con James. Logré contactarlo porque tenemos amigos en común. Me tomé el atrevimiento de hacerle llegar un mensaje a ver si podíamos tener una charla. Luego, hablamos por celular, empezamos a construir un poco más la confianza, le expliqué el proyecto y le encantó", explicó Habif.

Tras hablar con el futbolista colombiano, Habif se dio cuenta de que este era "amoroso, generoso, con tremendos sueños y hechos irrefutables. Tuve la fortuna de generar empatía y generar confianza y me abrió su corazón", expresó el conferencista mexicano.

La intención de su proyecto no es criticar, sino entender la identidad y personalidad de sus invitados, así como su aporte a la sociedad.

30 años de carrera

Habif, uno de los conferencistas más exitosos de Latinoamérica, contó que empezó a trabajar en la industria de la comunicación desde que tenía seis años.

"Hice pantomima en México, luego estuve en los teatros, fui actor, producí televisión, conduje en televisión. Ha sido toda una aventura como emprendedor. Uno no decide ser conferencista, es la vida quien te convierte en eso y el público quien lo aprueba. Hoy el mundo vive como un pollo sin cabeza y es clave tener una ruta y dirección", comentó Habif.

Pese a que Habif dedica su carrera a motivar a otros, reconoció que "tengo miedos. Soy vulnerable. He tenido grandes equivocaciones y fracasos", dijo Habif, quien agradeció su éxito al equipo que lo ha acompañado.

Sobre reinventarse en los momentos actuales, Habif señaló que eso ha sido una constante en su vida. "Estuve delante y detrás de las cámaras, fui mesero, tuve una heladeria, soy alguien que no acepta las etiquetas dentro de los oficios, te limitan. Y esta pandemia empuja a tirar tus ideas viejas, a transformarte, a dudar de tus opiniones. Quien no esté dispuesto a tirar esas viejas ideas va a ser confrontado", aseguró el mexicano.

Habif aclaró que el busca darles a las personas una perspectiva sobre los problemas que los abruman, pero no darles una solución.

"Todos los días recibo mensajes abrumadores, la sensación de la ansiedad está siendo más profunda, así como los suicidios, divorcios y violencia familiar y hacia los animales sigue aumentando. Mi trabajo es poner en las redes un contenido con valores. Si alguien por ejemplo llega con depresión lo redirijo hacia un profesional, no juego con eso ni juego a dar una receta de la felicidad", indicó Habif.

El conferencista contó que lo que hace es "aconsejarles desde la humilde opinión que puedo tener, pero no asegurarles que los que les digo es la solución".

Por último, Habif habló sobre su participación en el concierto 'Venezuela Aid Live'. "Fui con una intención genuina y real. Mi amor por Venezuela nació de forma genuina, el 85 por ciento de mi equipo es venezolano y siento empatía profunda por ellos. He platicado con Capriles y Guaidó y me sigo aferrando a la fe de que algún día podremos caminar de manera libre. Siempre he visto a los dictadores terminar en el mismo lugar", concluyó el mexicano.