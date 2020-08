El buen momento del colombiano Dónovan Solano en las Grandes Ligas del Béisbol

El beisbolista colombiano Dónovan Solano está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera de la mano de los Giants de San Francisco, equipo al que llegó en 2019.

"Todo se lo debo a Dios. Oré mucho por esta segunda oportunidad y me trajo como un nuevo jugador. Todo lo que están viendo es porque Dios me ha enseñado a hacerlo. Hasta a mí me sorprende", comentó Solano en La Hora Del Regreso.

Para el beisbolista jugar en plena pandemia ha sido raro. "Ya hemos pasado un mes jugando y nos hemos podido adaptar. Pero siempre es raro estar sin público y sin bulla", señaló Solano.

El colombiano contó que "soñaba con este momento" y que no se visualizaba haciendo algo diferente. "Yo siempre decía 'si no lllego a grandes ligas no sé que voy a hacer'. Pero, en mi niñez también quería ser piloto, si hubiera decidido estudiar pienso ahora que hubiera elegido ese camino", dijo Solano.

Pese a que desde que era muy pequeño empezó a seguir el camino del béisbol, Solano expresó que en su barrio solo jugó dos veces a este deporte. "En la cuadra no jugábamos mucho béisbol. Mi papá siempre nos instruyó mucho en ese deporte, pero siempre jugábamos fútbol, porque es el deporte principal en Colombia", manifestó el colombiano.

Sobre su juego y qué le gustaría mejorar, el colombiano señaló: "Para este año he mejorado mi velocidad corriendo, tengo que reconocer que perdí un poco ese físico para correr en las bases, ahora lo estoy haciendo mejor. He conocido peloteros que corren muy bien, pero no roban bases. En el bateo me gustaría batear más jonrones", contó el beisbolista.

Es tal su éxito en el equipo, que sus compañeros lo llaman 'Donnie Barrels'. "Me dicen así porque 'barrels' es la parte 'dulce' del bate y siempre le doy ahí. Eso es una gran responsabilidad, no es fácil darle en la parte del bate donde tu quieres. A veces les digo no me digan así que eso es como de superestrella.

Respecto al desempeño de los beisbolistas colombianos, Solano dijo que su sueño es hacer crecer este deporte en el país. "Este es un deporte muy querido en la Costa, pero en el resto del país no tanto. Mi sueño es que todos los jóvenes tengan la oportunidad de conocerlo, apoyarlo y que nos sigan", manifestó Solano.