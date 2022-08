Canciller espera que se reviva la Comisión de la Verdad

Desde el Palacio de San Carlos, donde se llevó a cabo conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Ministro de Relaciones Exteriores y Paz, Álvaro Leyva Durán, dio su respaldo a las víctimas y además destacó la necesidad de revivir la Comisión de la Verdad.

“Porque no puede haber paz completa sin comisión de la verdad (…) Porque la verdad todavía no se conoce completamente. Hay que insistir en eso. Es en función de los desaparecidos que nace la verdad para efectos de la reparación. Porque si usted no conoce la verdad y no conoce a la víctima, cómo puede saber a quién repara”, dijo el canciller.

Antes de terminar su intervención, el ministro hizo énfasis en que uno de los compromisos que se deben tener como Estado, es velar por la no repetición.

Finalmente, el alto funcionario suscribió el instrumento mediante el cual el Estado reconoce la competencia del Comité de Desapariciones Forzadas para recibir y examinar denuncias individuales.