JEP citará a audiencia a Mancuso y a “Jorge 40″; será su última chance para entrar

La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó parcialmente el sometimiento de Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar ‘Jorge 40′, excomandantes de las Autodefensas. En cambio, ordenó la realización de una audiencia pública de aporte a la verdad, en la que los exmandos se jugarán su última carta para entrar al tribunal transicional.

De acuerdo con la determinación comunicada por el presidente de la jurisdicción Eduardo Cifuentes, en la diligencia deberán probar su condición de “puntos de conexión” como máximos comandantes de las Autodefensas, con altos mandos del Ejército y la Policía en la comisión de crímenes o, poniendo al servicio de la Fuerza Pública su estructura criminal.

“En esa diligencia, Mancuso Gómez (y Tovar Pupo) tendrán una última oportunidad de hacer aportes presentes, efectivos y suficientes a la verdad plena, en presencia de las víctimas y del Ministerio Público. Sólo si, en criterio de la Sala de Justicia, la audiencia resulta exitosa, la JEP procederá a contrastar la información suministrada y, con base en ese ejercicio, adoptará la decisión definitiva sobre su sometimiento” detalló el magistrado Cifuentes.

La decisión adoptada por el tribunal transicional se fundamentó en la mención del llamado “Sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública”, explicando que se aplicaría sólo a los máximos comandantes del paramilitarismo (como Mancuso y como Gómez) quienes tuvieron vínculos directos con los más altos oficiales.

“Según lo estableció la Sección, cuando un comandante paramilitar pone al servicio de los miembros de la fuerza pública el grupo armado organizado sobre el que tiene pleno dominio para cometer conjuntamente crímenes del conflicto no le es aplicable la regla general de exclusión” sentenció el magistrado Cifuentes.

La audiencia será fijada por la Sala de Definición de la jurisdicción (primera instancia), y de acuerdo con el magistrado Cifuentes la diligencia será pública con presencia de la Procuraduría y de las víctimas. Además, luego de la misma habrá una labor de contrastación de la información que aporten para revisar si es novedosa y más amplia que la entregada en Justicia y Paz.

Asimismo el presidente de la jurisdicción reconoció que las determinaciones se relacionan con la apertura del llamado macrocaso 08, el cual investigará a fondo los crímenes cometidos por la Fuerza Pública en asocio con paramilitares y terceros.

“Esta es una verdad que el país necesita, que las víctimas necesitan, es una verdad que igualmente también compromete el deber de investigación del estado frente a la comunidad internacional (...) se trata de crímenes en los que de una manera conjunta operó la Fuerza Pública con las cabecillas máximas, los que se encontraban en el vértice del paramilitarismo” detalló.

“Si esta verdad no se provee, no será admitidos de ninguna manera su sometimiento” manifestó el magistrado Cifuentes, aclarando que comandantes de Frente o unidades menores de las Autodefensas no serán beneficiarios de este tipo de figuras y en el caso de otros altos mandos de las AUC que eventualmente se sometan a la JEP su situación será evaluada caso a caso.