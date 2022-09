Amenazas y acoso: el martirio de víctimas de apps de préstamos digitales

Colombia

Cientos de colombianos están viviendo un infierno, atrapados por aplicaciones que hacen préstamos digitales fácilmente a los usuarios. Las aplicaciones entre ellas PezCrédito, Profin, Lococash, Trueno y SuPlata son llamativas porque les dicen a sus clientes que solo deben pagar 90 días después del desembolso. Para sorpresa de los usuarios, a los pocos días empiezan a recibir mensajes amenazantes por la demora en el pago del dinero.

Oliver* es una de las víctimas. Hace cuatro meses se enteró por Facebook de estas aplicaciones que prestan dinero fácil pero, ante la imposibilidad de que un banco le aprobara el crédito para montar su negocio, recurrió a esas aplicaciones.

“Me dijeron que me iban a prestar $1′200.000 y me consignaron $800.000. Se supone que era a los 91 días y me empezaron a cobrar a los 7 días. Y no me cobraron los 800.000 sino el $1′200.000. Esos $400.000 de más me explicaron que era por el uso de la aplicación, intereses, el IVA, la comisión y otro ítem que nunca logré entender”, afirmó en W Radio.

A los pocos días lo llamaron a las 9:00 de la mañana y le dijeron que si a las 11:00 de la mañana no pagaba, “todos los contactos de uno van a saber lo que uno es: que usted cometió fraude, que es ratero, ladrón”.

Las familias y conocidos también se vuelven objeto de estas amenazas y acoso, incluso algunos empiezan a tener problemas sicológicos por esta persecución.

Jessica Pavón ha recibido mensajes amenazantes porque un compañero recibió un crédito en esas aplicaciones. Los mensajes dicen que ellos también son deudores.

En un audio una empleada de esta empresa le dice:

“Yo seguiré llamándola a usted y molestándola a usted hasta que el señor aparezca”.

Un familiar de Felipe* también fue víctima de estas redes de extorsión. “Mandan fotos de las personas diciendo que se busca porque es una rata. Colocan el número de la persona que debe. Mi familiar sacó un préstamo por $800.000, pero solo le depositaron $400.000 y le dijeron que el resto eran intereses (...) a los días le empezaron a cobrar $1′600.000″, aseveró.

¿Qué dicen las autoridades?

La W conoció que en la Superintendencia de Industria y Comercio hay más de 250 denuncias en contra de las aplicaciones PezCredito (Finatrade), Profin (Nanocred Colombia), Lococash, Trueno (Fenixen S.A.S) y SuPlata (Microbank Colombia).

Los argumentos de los usuarios para denunciar a estas plataformas son información engañosa, falta de calidad en la prestación del servicio, amenazas e intimidación hacia el usuario por el atraso en los pagos y cobro de tasas de interés que superan el máximo legal.

Desde mayo de este año la SIC está investigando a Nanocred Colombia, propietaria de “Profin app” y Finatrade (PezCrédito).

Pero además, la SIC envió un requerimiento a Trueno y Suplata y están esperando respuesta. En cuanto a la la App Lococash están “adelantando procedimientos teìcnicos con el fin de determinar establecer cual empresa es la propietaria de la aplicacioìn citada y establecer los procedimientos que se utilizan para recolectar datos personales”.

¿Qué dicen los representantes de estas plataformas?

Nosotros contactamos a los representantes legales de estas compañías, pero solo uno de ellos nos respondió.

Se trata de Emmanuel Arango, quien según el certificado de Cámara de Comercio, es el representante legal de Suplata, quien a su vez fue secretario general del Ministerio de Defensa.

Arango le aseguró a W Radio que la plataforma no accede a la información personal de los clientes y negó que la empresa extorsione a los clientes. Explicó que la empresa no opera desde abril, por lo cual él hace 10 días dejó de ser el representante de esta empresa.

Conocimos la respuesta que la SIC a Suplata diciendo que “la tasa de interés cobrada por Microbank no supera la tasa de interés máxima legal vigente establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia para la modalidad de consumo ordinario”.

¿Quiénes están detrás de estas empresas que están amenazando y acosando a los colombianos y que tienen alcance internacional?

Haremos una próxima entrega.