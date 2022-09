Lafaurie y Gobierno Petro coinciden: ¡No a la invasión de tierras!

Polémica a causa de una tergiversación

El anuncio que hizo José Félix Lafaurie de la creación de un grupo de personas que se cuide entre sí a los ganaderos en diferentes regiones del país que llamó “Grupo de ganaderos de reacción solidaria”, generó bastantes comentarios.

La explicación que dio a esto fue simple. El presidente de Fedegán fue claro en decir: “no estoy pidiendo permiso, esto es un derecho y ahí me quiero detener”.

Si algo enseñó la campaña presidencial que acaba de pasar es que algunos, a causa de fortalecer su discurso político, se ven en la necesidad de tergiversar lo dicho por sus opositores ideológicos y la forma en la que engañan creando narrativas.

Lo dicho por José Félix Lafaurie habla de la necesidad de crear protocolos desde el punto de vista jurídico y de una estrategia comunicacional que buscar ser implementada cuando se presente una situación de violación de la propiedad privada de los ganaderos de Colombia.

¿Quién dijo que esa defensa solidaria exige armas y violencia?

Hace poco sucedió esto y por eso es importante a su oído decirles que cuando al ganadero Guillermo González le invadieron su finca de manera ilegal en el César, llegaron muchos ganadores a apoyarlo, ojo: no tenían armas.

Las personas que llegaron no tenían armas. Apoyaron de manera pacífica y ese fue el llamado del señor Lafaurie.

Catalina Suárez expresó: “defender la propiedad privada no solo es legal, también es un derecho y no en Colombia, en cualquier país del mundo. Es que a usted se le meten a su casa que con esfuerzo consiguió o que aún paga y no se puede quedar de brazos cruzados mientras otros ingresan e invaden, eso sí es condenable, eso si es ilegal, hay que poder oponernos a esto sin violencia”.

También mencionó: “mucho activista y congresista tergiversando porque ese es el populismo, pero quiero que se enteren que esto no es nuevo, nuestra Policía Nacional, por ejemplo en Bogotá, tiene una estrategia que se llama Frentes de Seguridad en los diferentes barrios y ¿en qué consiste? En trabajar de manera solidaria con nuestros vecinos y esto ha ayudado a combatir la delincuencia. ¿Cómo funciona? Personas del barrio se unen, tienen grupos de WhatsApp, compran alarmas iguales en cuadras y alertan a la Policía cuando algo sucede y ese mismo es el llamado del presidente de Fedegán, solidaridad no es alzarnos en armas”.

“Curioso que quienes apoyaron a grupos violentos durante el paro, grupos que pasaron por encima de la vida de tantos que extorsionaron, que amenazaron, que impidieron que pasaran ambulancias, que fueron los causantes de la muerte incluso de un bebé y que abiertamente salieron a pedir una vaca para fortalecer la primera línea, hoy salgan a tergiversar una propuesta que repito es legal”, dijo Suárez.

Lo curioso es que el mismo Gobierno del presidente Petro expresó que bajo ningún motivo se permitirá la invasión de tierras y ese comunicado en contra de la invasión tranquiliza al sector ganadero el mismo presidente de Fedegán lo dijo.

A su oído deben saber que hay más de 6.000 hectáreas invadidas en cinco departamentos, por lo que al Gobierno le tocó exigir un ultimátum. O desalojan o entra la fuerza pública.

A estas palabras se sumó la ministra de Agricultura, Cecilia López, quien aseguró que todas las invasiones están “desconociendo la institucionalidad y la ley y los derechos de propiedad legalmente adquiridos”. O recuerden ustedes las palabras de la vicepresidenta Francia Márquez, “ese tipo de prácticas de ocupación de predios privados no se pueden tolerar en Colombia”.

Es con el diálogo, no con la violencia, como se puede acceder a la tierra. “Algunos bastante confundidos pensaron que al ganar el Presidente Petro podían ir tomándose tierras como les pareciera, equivocados porque el Gobierno de Gustavo Petro tampoco apoya eso”, señaló Catalina Suárez al cierre.