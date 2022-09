No es ir a la calle, es hablar en el territorio de manera democrática: MinInterior

En el marco de la mesa de diálogo con el CRIC, en Popayán, Cauca el ministro del Interior, Alfonso Prada se pronunció ante las críticas que han generado sus declaraciones en las que aseguraba que hay que hacer una movilización popular para que las poblaciones como las del departamento del Cauca se hagan escuchar en el Congreso de la República, convirtiéndose en esto en una crítica por parte de diferentes congresistas que aseguran se trata de una presión para que se apruebe la reforma tributaria.

“Hay que entender hoy el lenguaje. La movilización popular no es irnos a la calle, no es presionar a nadie. La movilización popular se da aquí en el territorio en este tipo de encuentros: como el de la comisión mixta, en las asambleas populares, en los salones comunales, en la expresión que ustedes puedan hacer en los medios de comunicación. La movilización de la expresión democrática que legítima un gobierno. Sí algo ha fallado la institucionalidad colombiana el respeto y la consideración de la comunidad por no comunicar por no asistir a los escenarios o por defender intereses diferentes al interés general”, dijo el alto funcionario.

Finamente, el alto funcionario agregó, “lo que queremos nosotros con en el presidente Gustavo Petro es asistir a estos escenarios, darles la mayor importancia y trascendencia que tienen y con ustedes deliberar sobre lo que son las prioridades por ejemplo de la inversión pública. Esa es la movilización popular, lo único que es la movilización popular no es nada diferente invocar el sentimiento de acto democrático al gobierno alternativo y de cambio que representa a Gustavo Petro por eso aquí estamos en una movilización popular”.