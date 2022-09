Precluyen a director de G. de riesgo de Santander tras escándalo de contratación

En el 2020 en plena pandemia por COVID - 19, la Gobernación de Santander realizó una contratación con el fisioterapéutica, Alexander Almeyda Espinosa para atacar la emergencia sanitaria, sin embargo, su hoja de vida fue cuestionada, por un sin número de estudios que realizó en el exterior y no estaban homologados o avalados en Colombia.

Por lo anterior, César García, director de gestión de riesgo de Santander, estaba siendo investigado y ayer , 31 de agosto, en audiencia, un juez decidió precluir el caso.

Según el juez ya no se endilgará el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, porque el funcionario no fue autor directo de esta contratación. Es decir, hay otros empleados que realizaron este proceso y no se percataron de verificar la hoja de vida, de quien aseguró que era epidemiológico y médico.

"Decía que era máster en epidemiología, el título no contaba con la convalidación del Ministerio de educación, esta situación no se le puede endilgar nada al implicado, por qué, cargar los documentos una vez hecha la licitación, estos soportes y revisión de los mismos a una persona y competencia ajena, especialmente a la secretaría general, en concreto, a Raquel Parra, era deber de un tercero, es decir, César García no crea un riesgo".

Jhon Franco, abogado del director de gestión de riesgo, contó a W Radio, que se pudo comprobar que no se violó ninguno de los principios de la contratación.