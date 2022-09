‘Undelivered’, el libro que reúne los discursos que habrían reescrito la historia

Jeff Nussbaum, escritor del libro ‘Undelivered: The Never-Heard Speeches That Would Have Rewritten History’, pasó por los micrófonos de Contrarreloj para hablar de su obra en donde recoge algunos de los discursos más importantes de la historia, pero que nunca vieron la luz por diferentes motivos.

En su texto, revela discursos como el de Hillary Clinton en caso de haberle ganado a Donald Trump las elecciones en Estados Unidos.

¿Quién dio el discurso más ‘poderoso’ de la historia?

“Una grandiosa pregunta. Para mí hay muchos discursos, pero el de Martin Luther King o uno de Jesús. Aunque el de Abraham Lincoln en su discurso de unión y de cómo debería ser una nación unida ”, aseguró.

¿Cómo accedió a estos discursos?

“No soy un detective, pero debo buscar las migas de pan. Cada vez que alguien me mencionaba algo que iba a pasar, siempre había un escrito”, comentó.

¿Cuál ha sido el discurso más difícil que ha tenido que escribir?

“Hay dos tipos: unos son con los que no estoy de acuerdo; el otro son los textos de tipo emocional, es complicado encontrar las palabras durante esas tragedias”, indicó.