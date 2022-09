Egan Bernal volverá al quirófano cuando acabe la temporada

Egan Bernal. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images,) / STUART FRANKLIN

El colombiano Egan Bernal aseguró que tiene que volver al quirófano cuando acabe la temporada de ciclismo para una operación de rutina en la rodilla, legado del accidente que sufrió entrenando a principios de este año que casi le valió la vida.

“Tengo un material en la rodilla porque en el accidente me pulvericé la rodilla, se me partió en 6 partes y lo quieren quitar luego que termine la temporada, luego de eso pasaré en recuperación y me pondré a entrenar”, aseguró el de Ineos en una entrevista con la revista colombiana “Mundo Ciclístico”.

La operación no interferirá con los planes de vuelta a la competición del colombiano esta temporada, pero podría afectar su recuperación para la siguiente, cuando Bernal quiere volver al Tour de Francia, que ganó en 2019.

El pasado 16 de agosto, Bernal volvió a competir después de que siete meses antes su vida pendiese de un hilo después de un accidente que por poco le deja parapléjico y que le costó cinco cirugías y una recuperación dura, pero increíblemente rápida.

El pasado 24 de enero el ciclista de Zipaquirá chocó a alta velocidad contra un autobús en la carretera que va de Bogotá a Tunja, a la altura del municipio de Gachancipá, cuando el vehículo se había detenido.

La historia clínica dice que Bernal sufrió fracturas en el fémur y la rodilla, en vértebras y varias costillas y punzamiento en el pulmón, entre otras.

“Teniendo en cuenta todo lo que me ha pasado, estoy súper sorprendido. Estoy muy contento de la condición física en la que estoy”, aseveró Bernal a la revista de ciclismo, en una de dos entrevistas que ha concedido tras el accidente.

Antes de volver al quirófano, el ganador del Giro de Italia del año pasado ha asegurado que tiene en mente “tres carreras en Italia” de un día y después en ‘Croacia, una carrera de dos o tres días’ y después hará “un par de carreras en Italia” y terminará en Lombaría, como apuntó en la entrevista.