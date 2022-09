Jamás apoyé a las Autodefensas: general Iván Ramírez Quintero ante la JEP

En el marco de su comparecencia ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el despacho del magistrado Gustavo Salazar, el general (r) Iván Ramírez Quintero se refirió a su paso por la primera división del Ejército y negó haber tenido algo que ver con la victimización de cientos de miembros de la Unión Patriótica, particularmente en Urabá en los noventa.

Según lo expresado por el general Ramírez, no tuvo nada que ver en esos casos y ningún oficial a su cargo puede sostener que tuvo alguna vinculación con esos crímenes. Lo anterior, tras serle mostrada una diapositiva en la que se evidencia que esa colectividad política fue víctima de múltiples crímenes durante su paso por la división, y tras su salida, los registros bajaron.

“Yo jamás permití u ordené ni acepté ni sugerí que se hiciera algo contra miembros de la UP, nunca, yo quisiera, eso mismo lo quería decir más adelante, alguien dijera que yo le ordené, o sugerí o tapé asuntos contra la UP, nunca” sostuvo.

Según Ramírez Quintero, ni cuando comandó la Primera División ni en labores de inteligencia, actuó en favor de victimizaciones contra la Unión Patriótica.

Además, manifestó que tampoco apoyó, o se reunión con comandantes de grupos paramilitares en Urabá ni en zona alguna de la jurisdicción de la División, como ha sido señalado y mencionado en informes y medios de comunicación. “Yo por mi manera de ser no ando declaraciones ante la prensa o disculpándome”.

“Que me diga alguien de la División de los 37.000 hombres que yo comandé si yo alguna vez le ordené a uno de mis 37.000 hombres que apoyara a las Autodefensas, nunca, y me atrevo a retar que me lo digan” manifestó el general Ramírez.

Adicionalmente, el general fue cuestionado por el magistrado Gustavo Salazar tras algunos nombramientos como los del coronel Byron Carvajal, condenado por la masacre de Jamundí.