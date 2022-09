Festival Estéreo Picnic: Por primera vez será de 4 días

El Festival Estereo Picnic es uno de los eventos más esperados por los colombianos, es el festival en el que “se vive un mundo distinto” al lado de artistas de talla internacional.

Por medio de su cuenta de Instagram, Páramo Presenta, compañía que organiza dicho evento, anunció que esta edición viene recargada, pues serán 4 días seguidos de música y diversión.

El 23, 24, 25 y 26 de marzo del 2023, los asistentes podrán contar con un gran cartel de invitados que serán los encargados de poner a bailar y a saltar a todo el público bajo la premisa de “liberar el corazón” como lo indican en su video.

Y aunque aún no se conoce este listado de invitados, varios seguidores de este festival han expresado su emoción por esta nueva edición que promete ser un evento inolvidable.

Artistas como The Strokes, Doja Cat, J Balvin, C. Tangana, A$AP Rocky o Machine Gun Kelly, Lana del Rey, The Killers, Red Hot Chili Peppers, Calvin Harris, The Weeknd, Arctic Monkeys, Guns N’Roses y Martin Garrix, han sido algunos de los nombres que han pasado por la tarima del FEP (Festival Estéreo Picnic).

Para el 2022, una de las agrupaciones más esperadas por los asistentes era Foo Fighters, quien tuvo que cancelar su espectáculo tras la muerte del baterista Taylor Hawkins.

Hasta el momento se desconoce el costo de la boletería.