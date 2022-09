Familia en Santander pide extender búsqueda de joven desaparecido

Desde el primero de septiembre, Erid Santiago Orozco, un joven de 18 años de edad, salió de su casa para encontrarse con un grupo de amigos a realizar un paseo de olla en el río Suárez, en Barbosa, desde ese entonces no se tiene rastro de su paradero.

Según la versión de quienes lo acompañaban, el joven se lanzó a este afluente y no volvió a salir. Desde ese momento, Defensa Civil y Cuerpo de Bomberos de este municipio santandereano no han cesado su búsqueda día y noche; aunque no han encontrado absolutamente nada.

David Márquez de bomberos contó que, durante estos siete días no han parado de buscar día y noche. Sin embargo, en algunos momentos las aguas han ido creciendo y esto ha dificultado su búsqueda.

Su familia está desesperada y claman que no cese la búsqueda en este río y sus alrededores.