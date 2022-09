La historia de estudiantes que consumieron viagra por curiosidad en Mogotes

Fueron más de siete estudiantes del instituto técnico Isaías Ardila Díaz de Mogotes, Santander, quienes consumieron viagra mezclada con jugo y gaseosa. Esto generó en los estudiantes problemas de salud, incluso algunos de ellos presentaron taquicardia.

El rector de la institución, Gerardo Rodríguez, explicó que, en medio de un trabajo que hacía un grupo de estudiantes surgió el comentario de consumir una pastilla de estas.

Uno de ellos se dirigió a una droguería a comprar el medicamento, situación que fue cuestionada por la autoridad, ya que se suministró a menores de edad la pastilla azul, sin consentimiento de un adulto.

Puede leer:

“Son dos hombres y dos mujeres de grado octavo, haciendo un trabajo sacaron el comentario de la pastilla, para qué era esta pastilla, uno de ellos que ese día no fue al colegio, fue a la droguería, le vendieron el viagra a un menor de edad, fue de manera irresponsable, el colegio no tiene cerramiento, el muchacho por las rejas pasó las pastillas, le entregaron las pastillas, la partió, la batió en una gaseosa, y entre los dos muchachos y tres niñas, de manera voluntaria lo consumieron. Tres niñas cogieron una pastilla y se la dividieron con agua, cuatro de ellos no tuvieron reacción, una niña tuvo reacción de taquicardia, les dio una reacción muy fuerte”, agregó el rector del instituto técnico.

Uno de los estudiantes tuvo que ser trasladado al hospital de San Gil y ya fue dado de alta. Se encuentra en casa en pleno reposo, mientras se recupera.

Según los menores entrevistados, nadie los obligó a consumir el viagra, aseguraron que solo querían probar este medicamento. El colegio pidió investigar a la droguería que suministró los medicamentos.