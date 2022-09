No es una propuesta ingenua ni irresponsable: MinDefensa sobre ‘Paz Total’

Durante su Intervención en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, insistió en que la propuesta planteada por el Presidente Gustavo Petro sobre una ‘Paz Total’, “no es tampoco una propuesta ingenua de gobierno, ni es una propuesta irresponsable, necesitamos la paz para poder construir progreso”.

El ministro agregó que: “necesitamos progreso para poder continuar en paz, es estrecha la relación entre la paz y el progreso, la pretensión, es que todos los factores de inseguridad, de guerra y conflicto, todos los factores de inestabilidad por la presencia acción y delincuencia organizada, de otros grupos armados organizados o inclusive por organizaciones como el ELN que han tenido desde su origen una concepción diferente de su actividad, de su acción militar, es necesario que todos ellos, puedan comprometerse y puedan vincularse a este propósito de paz completa.”

Sin embargo, fue claro al decir que: “esto no significa entonces la impunidad, cuando el Presidente dice que cuando un narcotraficante se acoja a la nueva ley, que para efecto se expidiera a una conversación jurídica, va tener unas consecuencias favorables en cuanto a la extradición, porque si está por la paz no va ser extraditado, y estar por la paz significa no solo sumarse sino renunciar a la continuidad de sus acciones ilegales”.

“Con una advertencia clara, si se reincide el Gobierno queda excepto de cualquier ofrecimiento a tejero pero por la responsabilidad del otro porque el Gobierno tiene que cumplir lo que prometa. Hemos tenido experiencias, negociaciones con las guerrillas, paramilitares, actividades con bandas o grupos milicianos como en Medellín y Bogotá. Ha habido respecto del narcotráfico acciones que tomó el Gobierno hace 30 años, que ahora tenemos que asumir desde las nuevas perspectivas de hoy y con esta realidad de hoy para lograr que todos se sumen a la paz.”