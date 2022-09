Piden al gobierno declarar emergencia humanitaria por violencia en el pacífico

En diálogo con Contrarreloj, el coordinador del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA) Richard Moreno, se refirió a la presentación de los informes sobre la situación del pueblo afro, raizal y palenquero que presentarán este jueves, y en los que solicitan la declaración de emergencia humanitaria debido a la grave crisis de violencia que afrontan varios territorios en el pacífico colombiano (Chocó, Cauca etc).

“Estamos convencidos de que si no se decreta la crisis humanitaria en el pacífico, si no se decreta el cese bilateral al fuego, si no se adelanta una política de superación de las violencias y acabar las hambres, la situación se va a agudizar en todo el territorio, donde está asentado el pueblo negro, afrodescendiente, palenquero y raizal” señaló.

De acuerdo con las cifras presentadas por Moreno y contenidas en los informes, los cuales detallan entre otras cosas el rezago en la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz (apenas sobrepasa el 10%), un total de 65.000 afrocolombianos se encuentran afectados por confinamientos, desplazamientos, y homicidios en las comunidades.

Además, indirectamente por las acciones violentas de los grupos armados la cifra de personas afectadas a lo largo del pacífico sobrepasan las 220.000. El documento también relata los precarios servicios de educación a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, lo cual se convierte en una fuga de talentos y falta de oportunidades que, asegura debe cambiar.

“Hay que fortalecer las universidad que están en el pacífico para que tengan la misma calidad de las del interior, y que las del interior vayan con la misma calidad al pacífico, porque las condiciones que ofrecen no son las mismas. El pacífico no está pidiendo que le saquen a sus mejores hombres, sino que se formen para servirle a su gente (...) si los jóvenes se van que sea por voluntad, no por obligación” sentenció Moreno.

Adicionalmente, en los documentos, conocidos por La W, se detallan los balances sobre la reparación integral a la población afrodescendiente, así como el papel que la comunidad internacional puede jugar en ello.