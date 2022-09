Día en que la reina Isabel II estuvo con James Bond en los Juegos Olímpicos

Reina Isabel II y James Bond. (Photo by Anwar Hussein/WireImage) / Anwar Hussein

En el primer día de los Juegos Olímpicos el actor británico Daniel Craig llegó al palacio Balmoral donde se encontraba la reina Isabel ll. Los dos personajes británicos salieron del castillo directo a un helicóptero.

Subieron al helicóptero en el que recorrieron la ciudad y finalmente llegaron al Estadio Olímpico de Londres, en el que se encontraban más de 10 mil atletas de distintas nacionalidades y más 100 mil espectadores.

El salto lo realizó el agente y una doble de la monarca.

Durante el descenso de ambos personajes, se abrieron dos paracaídas que llevaban consigo la bandera británica.

Posterior al aterrizaje, la reina en compañía de su esposo, Felipe de Edimburgo, llegaron hasta el escenario del estadio donde tuvo el honor de dar el discurso de inauguración de los Juegos Olímpicos.

En una entrevista para el programa estadounidense The Late Show, en febrero de 2022, Cring, intérprete de James Bond, habló de los divertida que resultó ser la Reina Isabel II.

“Le gusta soltar chistes, y soltó uno sobre mí. Íbamos a hacernos unas fotografías y ella saltó: ‘¡Oh, no, este es el que no sonríe!’ Bastante justo, he de decir”, mencionó el actor, refiriéndose al día en el que compartió con la monarca, en los Juegos Olímpicos en el 2012.