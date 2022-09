No me han ofrecido lavar plata, pero se escuchan cosas fraudulentas: Nicolás Arrieta

A propósito de la noticia que se conoció sobre las justificaciones que deben ofrecer los influenciadores sobre el origen de sus recursos y su enriquecimiento, La W conversó con el influenciador Nicolás Arrieta.

Este joven ha realizado algunas denuncias sobre publicidades a fondos de inversión que no tienen licencias para captar dinero, por lo que conoce detalles sobre cómo funciona el mundo de los influenciadores.

Nicolás Arrieta se refirió a ese tipo de negocios y ofertas que les realizan a los influenciadores con exóticos y costosos regalos.

“A mí me han ofrecido hacer concursos y una cantidad de plata, por fondos de inversión, pero digo, ¿tienes licencia para captar dinero de la Superintendencia? No me han ofrecido lavar plata, pero sí he visto cosas que se escuchan fraudulentas”, relató.

En cuanto a la situación de los influenciadores, contó que algunos acceden a realizar promociones o publicidad a cambio de regalos.

“Llega el momento en que ves tanto dinero, ellos dicen que van a recibir $100 millones y lo reciben, es más fácil que enviar una propuesta seria a una empresa. Es una forma muy sencilla y peligrosa, pero en su ignorancia no ven las ramificaciones en todo esto”, aseguró Nicolás Arrieta.

Sobre el supuesto uso de cuentas de influenciadores para narcotraficantes, aseguró: “tengo entendido que hay unos que tienen empresa fantasma, son chismes, no me consta”.