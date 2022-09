Excandidato al Concejo de El Copey denuncia atentados y amenazas

El excandidato al concejo del municipio de El Copey, Cesar, y líder social, Orlando Ortega, denunció que en las últimas semanas ha venido recibiendo amenazas y atentados contra su vida, y señaló que hasta el momento las investigaciones no han avanzado sobre los responsables.

El último hecho denunciado por Ortega ocurrió el pasado lunes, cuando fue atacado con disparos a la salida de su empresa, donde los impactos afectaron su camioneta y su esquema de seguridad tuvo que repeler el ataque. De acuerdo con su denuncia, la Policía no llegó al sitio y tuvo que ser socorrido por el Ejército.

“Saliendo de la cantera, yo tengo mis oficinas allá, me bajo de la camioneta ya saliendo de la cantera cuando sentimos ráfagas de disparos y uno de los muchachos que yo tengo de escolta también disparando hacia afuera. Uno de los escoltas me tiró contra una pila. La Policía no contestaba” señaló.

Además, sostuvo que las dos personas que fueron encontradas muertas en el municipio, y con panfletos del Clan del Golfo, fueron reconocidas por uno de sus trabajadores como personas que se habían acercado hasta su compañía a preguntar por él y su familia.

“Yo llegué a la comandancia (de la Policía) dos días después en Valledupar y ni siquiera sabían que había ocurrido un atentado a un líder social, ese es el cuestionamiento y las preguntas que yo me hago, cómo es posible que no le hayan comunicado que había ocurrido un atentado con un líder social del municipio. ¿Entonces cuál es la investigación que están desarrollando? qué es lo que supuestamente están haciendo si nunca fueron al sitio de los hechos, si no es por el Ejército me matan” indicó.

Asimismo, expresó que desconoce cuáles serían las causas de las amenazas y los atentados, pero alertó que, al reunirse con la comandancia de la Policía del departamento en Valledupar, se sorprendió al encontrar que desde la Policía de El Copey, según él, ni siquiera habían reportado que había sido víctima de un atentado.

También criticó que a su juicio, el alcalde de la población Edilberto Meza, ni siquiera haya realizado un Consejo de Seguridad hasta la fecha. Al consultar al mandatario, en una primera oportunidad manifestó a La W, que las autoridades estaban investigando si el hecho “era real”. Posteriormente remitió a W Radio a la Policía departamental.

Adicionalmente, W Radio consultó desde el pasado miércoles a la Policía del departamento del Cesar, pero hasta el momento se sigue a la espera de una respuesta.

De acuerdo con Ortega, ni siquiera tras el ataque ha recibido rondas ni visitas de la Policía en su casa para conocer si tanto él como su familia han sido amenazados o intimidados nuevamente.