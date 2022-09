“Son un país muy generoso conmigo”: Raúl di Blasio sobre su presentación en Colombia

El reconocido pianista argentino Raúl di Blasio pasó por los micrófonos de Contrarreloj de W Radio para hablar sobre su presentación en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán, en Bogotá, el sábado 24 de septiembre.

“Se me ocurrió la frase cuando Colombia estaba dispuesta para recibirme, yo no estaba disponible o se me hacía complicado, y cuando estaba preparado no me invitaban. Hay algo que me une con el pueblo colombiano en el que las mujeres aplauden y los hombres lloran. Es un país que siempre ha sido muy generoso conmigo”, señaló.

“Espero que no pase tanto tiempo, espero regresar pronto y restablecer esa relación que siempre ha sido tan generoso conmigo”, agregó.

De la misma forma, mencionó qué aspectos de la cultura colombiana lo ‘seducen’ para acoplar a su música.

“La mezcla y el color rítmico que ha evolucionado y han exportado, eso llegó a mí. Me gustaría adentrarme en lo realmente folclórico y autóctono, lo haré a mi estilo, a mí manera”, mencionó.

Asimismo, destacó la influencia que tuvo el rock para sus composiciones, generando una combinación única entre ese género musical y la clásica.

“La influencia del rock vino de The Beatles y luego del argentino. Nunca mis padres me dijeron ‘o la clásica o el rock’. Tuve una madre que fue una gran impulsora y me apoyó mucho (…). Creo que sin la técnica clásica y el rock no sería pianista, ¿qué estilo tendría? Esa sería la pregunta”, mencionó.

A propósito, indicó: “no creo que nadie preguntara por mí en Colombia si solo tocara música clásica. Ustedes me reconocen porque toco ‘El Condor pasa’ por mi estilo”.

Además, mencionó en qué punto de su exitosa carrera se dejó seducir por otro género musical.

“Sin duda la música latinoamericana. Sitúense en un muchachito adolescente que vive en el sur de Argentina con la influencia del folclor de América Latina. El piano me llevaba a un nivel superior y eso fue lo que distinguió mi estilo”, resaltó.