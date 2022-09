Al Oído: ¿Se le salió de las manos Bogotá a la alcaldesa Claudia López?

Bogotá

Mientras en las calles los bogotanos de a pie nos sentimos cada día más inseguros, la criminalidad campa a sus anchas.

Recuerdo cuando Claudia López repetía constantemente que con ella se acabaría la “atracadera” en la ciudad. Recorría las calles a pie o en bicicleta, declarando siempre que ella sería la jefa de la Policía y que, con eso, haría más efectiva la presencia y acción de la fuerza pública.

Esa mujer ya no existe y la realidad que nos prometía es bastante diferente. Pero lo voy a decir sinceramente: a mí esta situación no me sorprende. El populismo es mal administrador ya que, al fin y al cabo, es muy diferente hablar duro que trabajar duro.

La nueva realidad que no se nos puede volver paisaje es la de una Bogotá que nos despierta contándonos que están apareciendo cuerpos embolsados, bandas transnacionales operando en la capital peleándose el poder de las calles, atracos, paseos millonarios, en fin, una ciudad que dejó de avanzar y pasó a estar secuestrada por el miedo. ¿Alcaldesa usted sigue pensando que es percepción?

Hace un mes la alcaldesa sorprendió cuando dijo “Bogotá es hoy una ciudad más social y segura”. Ni que decir cuando el presidente Petro hace 12 días exactamente afirmó que Bogotá es la ciudad menos violenta de Colombia, lo que nos preguntamos todos es, ¿en qué Bogotá viven? O ¿de qué Bogotá nos hablan?

En lo que tiene ver con homicidio, la ciudad, con corte al 3 de agosto, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad, ha reportado 472 asesinatos, 23 cuerpos abandonados en bolsas de basura en las diferentes localidades, nuevamente están vandalizando CAIS y la Policía Nacional confirmó lo que algunos concejales habían denunciado, en Bogotá sí hay casas de pique, una realidad que la mandataria se dedicó a negar por mucho tiempo.

La ciudadanía merece saber la verdad de qué es lo que está pasando y ver resultados, no queremos ver a la candidata que habla duro, o la alcaldesa twittera, queremos ver la alcaldesa que entrega resultados, que asume responsabilidad y que habla con la verdad.

Alcaldesa Claudia, ojalá la firmeza de su palabra se tradujera, por lo menos esta vez, en hechos concretos.