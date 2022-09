Murió Efraín ‘El Zipa’ Forero, leyenda del ciclismo colombiano

El ‘Zipa’ Forero acumuló más de 500 trofeos en más de 200 triunfos; fue cuatro veces campeón nacional de ruta y cuatro de persecución por equipos; Campeón Bolivariano de Ruta en 1951, y novato en el Mundial de Ciclismo de Lugano (Suiza). También representó a Colombia en Francia, Argentina, Venezuela, México, Italia, Brasil y Guatemala. Ganó medalla de oro internacional en la Persecución por Equipos.

Se retiró del ciclismo en el año de 1961 y fue entrenador de las primeras mujeres ciclistas de Colombia en un Tour de Francia. En 1981 y 1982, con el equipo Minobras, tuvo sus primeros contactos con el ciclismo femenino y más tarde sería uno de los pioneros en el fomento de esta disciplina para que las mujeres también pudieran acceder a ella. En 1987 dirigió al equipo Postobón que corrió en el Tour de Francia Femenino.

Efraín Forero Triviño, que con el tiempo fue conocido como ‘El indomable Zipa’, nació en marzo de 1930, en Zipaquirá, Cundinamarca. No tenía otro medio distinto a la bicicleta para desplazarse y ya que andaba todo el tiempo sobre ella, cuando el ciclismo en Colombia comenzó a organizarse y se realizaron los primeros campeonatos nacionales de ruta, ‘Zipa’ Forero no dudo en participar. Su juicio fue sencillo: “Si me gusta andar en bicicleta, de pronto pueda ganar algo con ella”.

A bordo de su ‘caballito de acero’, el ‘Zipa’ Forero consiguió su primer Campeonato Nacional de Ruta con apenas 20 años y en 1951 quedó campeón de la primera edición de la Vuelta a Colombia. Aquello fue apenas el inicio de una carrera exitosa en el ciclismo. Compitió durante más de diez años en contiendas nacionales e internacionales, como los Juegos Bolivarianos de Venezuela, la Vuelta a Río de Janeiro y los Juegos Centroamericanos de México. Siempre acompañado por su madre, quien se convirtió en su fiel escudera.

Finalmente obtuvo ocho títulos de Vuelta a Colombia y fue de los primeros colombianos que corrió la ‘Route de Francia’ y los Campeonatos Mundiales de Ruta en Lugano, Suiza.