No nos atrevemos a llegar a la zona rural de Córdoba: operarios de la empresa Afinia. Foto: Afinia (referencia).

No nos atrevemos a llegar a la zona rural de Córdoba: operarios de la empresa Afinia

Un delicado panorama fue denunciado este 13 de septiembre por el Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia (Sintraelecol), tras advertir sobre varios hechos amenazantes en municipios como Ayapel, Puerto Libertador y la zona rural de Montería, donde operarios de la empresa Afinia han sido retenidos hasta por 7 horas y dos vehículos de esta compañía incinerados, según lo expuesto por el presidente de Sintraelecol en Córdoba, Guillermo Rendón.

“Nosotros no nos atrevemos a llegar a la zona rural a menos que se nos brinde la seguridad respectiva. Estamos prestos a trabajar, pero que nos puedan garantizar que no vamos a sufrir ningún riesgo físico en esos sitios. Los riesgos que hoy tenemos es que nos pueden quitar la vida”, manifiesta el sindicalista.

En ese sentido anota que “se nos ha dicho que si volvemos a la zona rural nos van a mandar envueltos, nos van a matar, ellos platean que lo hacen en retaliación por el mal servicio y las altísimas tarifas que están pagando. No sabemos si estas personas que llegan son grupos armados”.

“Lo que nos están planteando es que nos acompañan con la Policía, pero nosotros no aceptamos así porque es peor el remedio que la enfermedad, aquí en la zona urbana sí vamos con la Policía y no hay ningún inconveniente, pero a la zona rural con la Policía no vamos”, puntualiza el sindicalista.

En contexto en La W: Queman vehículo de la empresa Afinia en zona rural de Puerto Libertador, Córdoba

De acuerdo con lo expuesto, varios de los operarios de la empresa Afinia estarían viviendo un estrés laboral por las presiones que estarían viviendo para que puedan cumplir con sus funciones.

“La retención de los dos compañeros por más de 7 horas en Puerto Libertador se dio porque había un barrio que tenía más de 8 horas de estar sin servicio y la empresa no había prestado ningún tipo de atención a esa anomalía. Esto mantiene a nuestros compañeros en un grado de estrés, ya cuatro compañeros están en tratamiento psiquiátrico por ese estrés laboral tanto externo como interno. Externo por las amenazas que están sufriendo e interno por el acoso laboral de los superiores exigiendo más resultados”, agrega el sindicalista.

Le puede interesar: Atacan vehículo de la UNP en el que se movilizaba el exalcalde de Tierralta, Córdoba

Por su parte, las autoridades han señalado que la situación ha sido analizada en consejos de seguridad, por lo que se aumentó el pie de fuerza en el municipio de Puerto Libertador, donde el pasado 4 de septiembre fue quemado un vehículo de la empresa Afinia.

Frente a estas denuncias del sindicato, la empresa Afinia hasta el momento no ha emitido ningún pronunciamiento.