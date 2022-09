Irene Vélez defendió su formación académica y denunció una campaña de desprestigio

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, asistió al debate de control político en el Senado sobre las altas tarifas de energía en el país.

En principio, defendió su preparación y advirtió que hay varios prejuicios “equivocados” contra los filósofos, sociólogos y artistas.

“La campaña de desprestigio que en este momento circula en los medios no debería reproducirse en un espacio como este, democrático. Seguramente mis títulos de posdoctorado, doctorado, maestría, mis becas, etc, hablan de mi preparación y también voy a poder expresarles lo que he aprendido con la gente”, dijo.

También habló del ‘Pacto por la justicia tarifaria’ al que invitó a congresistas, empresas comercializadoras de energía, grandes y pequeños usuarios, gobiernos locales del Caribe, agentes generadores de la cadena y a la CREG.

“El viernes tendremos, espero yo, ese pacto socializado y un anuncio que darle al país”, aseguró.

Sin embargo, aclaró que en el mediano plazo se conocería el nuevo indexador y otras decisiones.

Igualmente, dijo que la transición energética será equitativa, gradual, segura, incluyente y participativa.

“No queremos un falso pánico respecto a que tenemos en este momento un problema de crisis de abastecimiento, eso no es cierto, nosotros tenemos los embalses llenos y eso significa que tenemos una hidroenergía que está siendo generada y que es absolutamente suficiente para cubrir las necesidades del país”, destacó.