¿Quitar la capilla del Congreso vulneraría un derecho adquirido?

Juan Carlos Losada, congresista del Partido Liberal, Alirio Uribe del Pacto Histórico y Luis Alberto de Comunes hicieron una propuesta al Congreso sobre transformar la capilla María Auxiliadora, que se encuentra en el Capitolio Nacional, en un lugar de culto neutro, es decir, sin ninguna religión en particular.

Sin embargo, esta propuesta despertó controversias entre el sector político e incluso, entre ciudadanos católicos.

Sigue La W habló con Juan Carlos Losada, quien afirmó que no se trata de eliminar el espacio, “sino que se abra para ser un espacio para todas las religiones”, haciendo énfasis en que se busca tener un lugar neutro al que todos los congresistas puedan acceder sin importar su fe y su creencia.

Además, argumentó que, aunque en esta capilla pueden ingresas todos, hay religiones que no permiten orar con imágenes o textos de otras religiones, en este caso católica, “hay que celebrar que haya diferentes formas de fe, tener un espacio exclusivo para una sola religión no es una muestra de la democratización que quiere nuestro país”.

Asimismo, aseguró que no se trata de unirse todos en oración sino “que sea un espacio que a través diferentes módulos u horarios la puedan disfrutar todos los del Congreso para hacer introspección”.

Por su parte, Luis Miguel López, representante a la Cámara por Antioquia quien esta en desacuerdo con la propuesta, dijo que “no se puede desconocer la fe de cada uno, pero se puede adecuar otro espacio de oración, y si se requieren más pues se buscan más espacios”, explicando que dentro del Capitolio también existe un lugar dedicado a la oración de la religión cristiana.

De este mismo modo, explicó que la capilla se creó en iniciativa de congresistas que pidieron un lugar de tranquilidad teniendo en cuenta que el Congreso es un lugar de solo debate.

“Lo que estamos diciendo es que se respeten los derechos adquiridos, para nosotros no se puede vulnerar el derecho cerrando la capilla para beneficiar a otros que también tienen su lugar de oración”, argumentó López.

Por otro lado, advirtió que no se está diciendo que la religión católica sea más importante “estamos diciendo es que no se puede desconocer la religiosidad, pero se pueden adecuar otros espacios (…) No existe para los católicos un lugar de oración neutro y mal haríamos quitando este espacio tan especial (...) La capilla se debe quedar”, concluyó.

Reviva el debate completo aquí: