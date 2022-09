Aplazan audiencia de verificación de preacuerdo del caso Lyons de la Espriella

Por adelantar un juicio oral con persona privada de la libertad, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Montería aplazó la audiencia en la que se verificaría el preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y Alejandro Lyons de la Espriella, padre del cuestionado exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons.

La diligencia estaba programada para este 16 de septiembre a las 8:30 a.m. Sin embargo, no se logró desarrollar por la agenda del despacho judicial, el cual aún no fija una nueva fecha en la que pueda decidir si aprueba o no el preacuerdo que contemplaría una pena de 5 años y 6 meses de cárcel para el hombre de 63 años que aceptó cargos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

En la investigación que adelantó la Fiscalía General de la Nación se estableció que Lyons de la Espriella habría adquirido de manera irregular 15 bienes inmuebles avaluados en $8.000 millones, durante la administración de su hijo.

