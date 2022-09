Magistrada Cristina Lombana pide que le devuelvan expediente contra Benedetti

La W conoció en primicia un oficio que envió la magistrada Cristina Lombana al fiscal General, Francisco Barbosa, en la que le pide devolver el expediente en contra del exsenador Armando Benedetti a la Sala Especial de Instrucción.

Hay que recordar que, en un fallo, el magistrado Cesar Augusto Reyes decidió que la Sala de Instrucción del alto tribunal ya no era competente para conocer del proceso judicial teniendo en cuenta la posesión de Benedetti como embajador ante Venezuela.

Según informó la Corte, cuando se tomó la decisión se hizo a través de los despachos de los magistrados de la Corte Suprema, Héctor Alarcón, César Reyes y Misael Rodríguez, aunque W Radio conoció el fallo que aparece con una única firma, la del magistrado Reyes.

Sin embargo, la magistrada Cristina Lombana mostró su descontento con el envío de esta comunicación al fiscal General pidiendo que ahora le devuelva el expediente bajo los siguientes argumentos:

Primero, que la magistrada Cristina Lombana fue la ponente de la investigación contra el senador Benedetti desde octubre de 2020, y que por ende decir que la sala ya no era competente para adelantar esta investigación le correspondía al ponente, “además señaló que el magistrado César Reyes solo estaba facultado para la elaboración del proyecto de recusación” más no para esta remisión refiriéndose a una recusación que se estudiaba en el alto tribunal acerca de la competencia de Lombana para seguir con el caso de Benedetti.

La magistrada de hecho trajo a colación el caso del exrepresentante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, recordando que fue la propia Sala Especial de Instrucción en su integridad -y no a través de Magistrado Ponente-, la que resolvió mantener la competencia para proseguir con la investigación adelantada en contra del excongresista.

Por lo que dice que esa es la razón para no compartir que si algunos de los integrantes de la Sala -desconociéndose si fue la mayoría- sostuvieron que la decisión podía adoptarla el Magistrado Ponente, pues la decisión se haya tomado por quien apenas tenía asignado como encargo el proyecto de decisión de la recusación, (refiriéndose al magistrado César Reyes) sin tener adjudicado el expediente como Ponente, y dice la magistrada Cristina Lombana: “ya que dicha calidad no me había sido despojada al no haberse resuelto la recusación”.

La magistrada sostiene ante el fiscal General de la Nación que esta es una base suficientemente sólida para pedirle que le devuelva el expediente de Benedetti a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema.

Recordemos que fueron las cuatro investigaciones que tenía el exsenador Armando Benedetti en la alta corte las que fueron remitidas a la Fiscalía: presunto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, violación de comunicaciones e injuria y calumnia.

Magistrada Cristina Lombana pide que le devuelvan expediente contra Benedetti Ampliar