¿Medida contra China? CE propone eliminar del mercado productos de trabajo forzoso

La Comisión Europea propuso prohibir en el mercado de la UE todos los productos obtenidos con trabajo forzoso fabricados en la Unión Europea para consumo nacional exportación y bienes importados, sin importar empresas, industrias o tipos de productos en específico.

Según la Comisión Europea, “se calcula que 27,6 millones de personas son obligadas a realizar trabajos forzosos, en muchas industrias y en todos los continentes”.

Autoridades aduaneras de la UE identificarán y retendrán en las fronteras todos los productos obtenidos con trabajo forzoso y de este modo, tras investigaciones, las autoridades nacionales retirarán sus productos del mercado.

De acuerdo con esto, Sigue La W habló con Miriam García Ferrer, portavoz de Comercio de la Comisión Europea, quien afirmó que “es una medida que no está dirigida a ningún país (...) queremos que sea un plan no discriminatorio, el trabajo laboral existe en todo el mundo, no en solo una parte, y queremos que se erradique el trabajo forzoso en todo lado”.

Asimismo, confirmó que en los países con más riesgo de trabajo forzoso se harán más investigaciones “pero queremos que no discrimine y que sea un plan efectivo”.

De este modo, explicó que aunque cada país tiene que hacer sus investigaciones, lo que se hará de parte de la UE es “poner en marcha una base de datos donde se especifique dónde están los riesgos más altos para que los países puedan basarse en esa información y poder definir donde hay riesgo y donde hacer la investigación”.

Por último, comentó que esta propuesta puede ser un incentivo para eliminar el ideal del trabajo forzado, pues explicó que “las empresas en su cadena de valor tienen que asegurar que no haya trabajo forzoso, cualquier empresa que tenga sus productos en el mercado europeo también estaría implicado en esta medida”.

Cabe destacar que solo se trata de una propuesta que tiene que ser adoptada, por eso aún no se tiene ninguna investigación.