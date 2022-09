Será un espectáculo imperdible: Paloma San Basilio visitará Colombia

Paloma San Basilio. (Photo by Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images)

La cantante española Paloma San Basilio recibirá un homenaje especial a su trayectoria musical el próximo 12 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá en medio de los premios Latino Music Awards.

En diálogo con Contrarreloj de W Radio, la artista contó que, al enterarse de este reconocimiento, en medio de un viaje en Nueva York, se sintió orgullosa de lo que ha logrado por medio de la música, obras y libros que ha hecho en medio de su carrera.

“Me pareció muy bonito, es un reconocimiento importante, es gratificante saber que tu trabajo da fruto, me enorgullece estar al lado de tantos jóvenes y recibir este reconocimiento”, dijo.

De acuerdo con su visita a Colombia, comento que presentará un corto show imperdible y agradecerá el apoyo del público colombiano por este reconocimiento. Además, afirmó que “en enero está prevista mi gira por Colombia”.

La también escritora y autora de dos libros, recordó cómo fueron sus inicios de la música teniendo en cuenta que su carrera inició en un medio de comunicación.

“Vivía en Madrid, mis papás me mandaban dinero, pero yo quería buscar trabajo. Me presenté en un canal de televisión y empecé a ser conductora de programas, todo lo que me proponían me parecía apasionante”, y aunque afirmó que no sabía hasta dónde iba a llegar esta experiencia en televisión, “me propusieron hacer tres cintas y ahí fue donde conseguí mi primer contrato discográfico”, agregó.

En medio de una visita a Chile, Paloma se enteró de la presunta censura en Chile al pedirle que no cantara ‘Volver a los 17′ de Violeta Parra. De acuerdo con esto, afirmo que no le gusta pertenecer a un gusto político, ni que le digan qué hacer.

“Apenas me dijeron que no podía cantar esta canción, dije, este es un espacio de libertad, tú no te puedes vender por un plato de lentejas”, explicó.

Asimismo, contó detalles de la gira de “despedida” que realizó en el 2013, asegurando que en su momento se sentía agotada pero que jamás se alejó del todo de la música. “Era un poco de cansancio, tenía muchos musicales y es mucha exigencia. Yo también soy más cosas y fue cuando dejé un poco de lado la música y empecé a hace cosas que me apasionan como escribir o pintar, publiqué dos libros”, contó.

Por último, reveló que está preparando distintos conciertos en varias ciudades y países y “preparando obras que sé que van a disfrutar muchísimo”.