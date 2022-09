“Un equipo que presiona en todo lado no me convence”: Julio Comesaña

Julio Avelino Comesaña pasó por los micrófonos de Peláez y De Francisco en La W para hablar de su décimo regreso como técnico del Junior de Barranquilla. Esta vez se dio tras la salida del argentino Juan Cruz Real del banquillo ‘tiburón’.

Habló de lo que cambió en el plantel del Junior de cara al partido contra Unión Magdalena, juego en el que vencieron en los penales y avanzaron a la final de la Copa Colombia.

“Esto encierra la situación mía en Barranquilla porque siempre se genera una confianza a veces excesiva que con la llegada mía se hagan cosas positivas, eso se refleja. Los jugadores también leen y ´preguntan lo que uno representa para el club, eso seguramente anima”, indicó.

“No voy a creerme que soy el mejor entrenador del mundo, pero tampoco soy tonto, llevo muchos años en el fútbol. Me manejo con parámetros inamovibles. A veces me va bien y mal”, agregó.

De igual forma, mencionó cuáles son las cosas en el terreno de juego que no quiere que se repitan.

“Hay cosas como el tema de la presión alta, ese es un tema estratégico. Un equipo que presiona en todos lados a todos los equipos no me convence porque hay clubes que juegan en largo y uno se tiene que retirar”, señaló.

“En el fútbol toda la vida existió eso (presión alta) y los repliegues. Cuando uno no puede recuperar la pelota de inmediato, entonces lo que hace uno es eso. Alguien se para delante del adversario, evita que progrese en la cancha y se arma (…). El equipo que no se defiende bien no puede ganar seguido”, destacó.

Asimismo, dio su punto de vista sobre la discusión de si es mejor jugar bien sin ganar o vencer sin jugar bien.

“La realidad acaba con cualquier idea o sueño de las personas. Estoy convencido de que hay que ganar. Todo el mundo habla de que si se juega bien o mal, pero un equipo que vence seguido tiene que jugar bien”, comentó.

“Al hincha no lo arregla uno jugando bárbaro, quiere ganar y para hacerlo hay que jugar bien”, añadió.