Bajas en las tarifas de energía en Colombia, ¿realidad o utopía?

Óscar Villamizar, representante por el Centro Democrático, y Marcos Daniel Pineda, senador Conservador, pasaron por los micrófonos de W Fin de Semana para analizar el anuncio de la ministra de Minas y Energía de las bajas en el precio del servicio de energía en Colombia.

“Más allá de quién es partido de Gobierno o la oposición. Debe tener buena intención la ministra, pero siento que los proyectos de resolución no afectarán ni positiva ni negativamente el costo de la energía”, dijo Villamizar.

Asimismo, se mostró cauto a la implementación de estas medidas para reducir las tarifas del servicio en todo el país.

“Muy posiblemente no pasará nada. El comportamiento del Gobierno con la Creg es como si fuera una institución aparte. Queremos pedirle a la ministra que los anuncios son buenos, pero en el ejercicio siempre se quedan cosas. Esperamos que no en semanas no se tenga que echar para atrás”, mencionó.

Asimismo, Villamizar resaltó que los colombianos no pueden vivir de anuncios, pues falta que implementen la baja de las tarifas.

“Los anuncios sin importantes, pero falta llegar a la realidad. No podemos vivir de eso. Uno no puede salir a decir que las dos resoluciones van a solucionar el precio de las tarifas. Hay que hacer un estudio más a fondo del tema”, comentó.

“Sinceramente no veo que haya una solución real”, añadió.

Por su parte, Marcos Pineda señaló que “el tema de la energía en el país ha sido un viacrucis por varios años, no es un tema nuevo”.

“Hoy atravesamos una nueva crisis por las tarifas que están sobrecargando al usuario. En el Congreso expusimos esta semana las enormes dificultades que tienen millones de hogares en Colombia para pagar un recibo de energía”, indicó.

Asimismo, destacó el trabajo del Gobierno Nacional para solucionar de una forma temprana el alto precios de la energía en regiones como la Costa Caribe.

“Otros gobiernos han tardado en tomar decisiones. Aquí se ve la voluntad política, tomaron decisiones prontas”, afirmó.

Por otro lado, sobre si hubo presiones de para la implementación de estas medidas, aseguró: “no puedo decir que haya sido por presión. Desde luego decir que fueron decisiones prontas, en tiempo récord, que brindarán alivio financiero a las familias en Colombia”, mencionó.

Finalmente, aseguró que Colombia avanzará, desde el Congreso de la República hacia una variedad de empresas que puedan ofrecer el servicio de energía.

“No puede ser que todos los usuarios tengan el mismo distribuidor. Colombia avanzará en temas de tarifas para que otros comercializadoras les ofrezcan el servicio, como en el de los celulares”.