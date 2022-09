Diputada del Atlántico pidió respuestas sobre el mal estado del aeropuerto Cortissoz

Tras el anuncio de la Superintendencia de Sociedades en el que se conoció que se admitió el proceso de reorganización del Grupo Aeroportuario del Caribe, la diputada del Atlántico, Lourdes López se pronunció.

De acuerdo con sus declaraciones, si bien, el contrato para la administración, mantenimiento y revisión de la terminal fue adjudicado a las empresas Valorcon, Equipo Universal e Inversiones Millenium Azcipo, la sociedad fue disuelta.

De la misma manera aseguró que posteriormente se registró en la Cámara de Comercio de Barranquilla una nueva sociedad para el manejo del aeropuerto Ernesto Cortissoz, nombrada Nuevo Aeropuerto de Barranquilla S.A.S.

“Me llama poderosamente la atención, no entiendo, yo creo que la ciudadanía no lo va a entender. Ahora la Superintendencia admite la reorganización del Grupo Aeroportuario del Caribe (...) Eso está muy bien para la empresa pero esa no es la empresa que en este momento está manejando comercialmente, jurídicamente el aeropuerto de Barranquilla”, afirmó López.

Según la diputada, la pregunta que debe ser contestada es quién solucionará el estado actual de la terminal aérea.

“La pregunta que queremos los barranquilleros y los atlanticenses es quién va a solucionar la falta de planeación, la desorganización y la falta de inversión del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, porque ya no es el Grupo Aeroportuario del Caribe, porque se disolvió”, aseguró.

Finalmente, mencionó que se debe hacer claridad sobre la situación del aeropuerto tras el anuncio.

“¿Qué gana el aeropuerto? ¿Qué gana la gente?(...) Todavía tenemos un aeropuerto en pésimas condiciones, un aeropuerto funcionando con equipos de hace 30 años después de tener inversiones por $610 mil millones de pesos”, señaló la diputada.