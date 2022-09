Maestros U. Sergio Arboleda: decisión de MinEducación no afecta calidad de programas

Varios profesores de la Universidad Sergio Arboleda, seccional Santa Marta, enviaron una comunicación en donde aseguraron que la decisión del Ministerio de Educación de quitarle a la institución la acreditación de alta calidad obedece a cuestiones de tipo administrativo, no académico, y no afectan las acreditaciones de los programas académicos.

Reiteraron que la certificación de alta calidad que obtuvieron en su momento obedece al cumplimiento de rigurosos estándares de carácter organizacional, académico y científico que permanecen intactos.

“Dentro de estos el esfuerzo mancomunado de cientos de docentes y catedráticos que con entusiasmo han realizado su mejor esfuerzo para la formación de profesionales idóneos”, señalaron.

En este documento aseguran que el Ministerio de Educación obtendrá la claridad que permitirá superar las causas de origen administrativo que dieron origen a la suspensión temporal de la acreditación.

“Consideramos nuestro deber y compromiso y con fe, seguir adelante, con el plan de excelencia académica que ha caracterizado a La Sergio Arboleda.”

Los firmantes de la carta son: Edgar Polo Lara y Flórez, Raquel Otero de Katime, Amparo Peñaranda Masson, Ana María Muelle M, Edwin Lugo Quiroz, Alba Lucía Bustamante, Zugel Denise Camargo G, Alberto Rodríguez Akle, Camilo Serrano Diaz, Ricardo Bolaño, Gómez. Kevin Bermúdez, Oscar Castillo M, Rosember Rivadeneira, Juan Pablo Baen, .Camilo David H, Jairo Fontalvo Sarmiento, Andrea Ariza Sánche, .Edgard Polo Quintana, Nuris Guerrer, .Cristina Solano V,Andrés Eduardo Aguilar,Dolly E. Goenaga C, Leonardo Torres Acosta, Alejandro Charris Flórez, César Aguilar Avendañ, .Mónica Gracias C, .Aldo Latorre Iglesia, .César Ternera M, Luis Alejandro Melo Q.,, Kelly Aristizabal Gómez, Darwis Ortiz S, Martín Gutiérrez Guevara, Julia Betancourt de Ovall, .Gisella Linero, Luz Marina Ibañez, Eduardo Sirtori, T.Jose Alberto Igirio, Margarita Machado D,Herminia Puche A, Javier Bermúdez Gall,.Carlos Julio Ruiz, Marlene Morales A, Jose Luis Cotes , .Bernardo Carreño G,, Alfredo Pertuz C.Marlenny Diaz Cano, Nubia Hernández Flóre, .Omar Fernando Cortés, Kattia Cabas Hoyos, Marivel Moreno Pedraza, Ibeth Orozco Santander, Juan Camilo Pazos, Clinton Ramírez C, Diana Márquez Antonov, .Luis Felipe Cantillo, Sandra Rodríguez Vivie, .Kristel Martinez B, Eduardo Habeych L, Jesús A. Orozco O, Camilo Botero Saltarén, Aldo Prasca, Jose Alberto Igirio, Lino Torregrosa, Ricardo Quintero, Erica Castaño, Ubaldo Morales, Omar Hernan García, José Barros, Evanis Potes, Ana Elvira Moreno, Armando Araujo, Luis Carlos Palencia, Daniel Manjarres, Rosalba Antonio, Alfonso Pirerla, Leopoldo Núñez, Alexander Charris, Kelly Espitia, Gustavo J Marin, Edwin Twllo, Cesar Guerrero, Xavier Daza, Carlos Rocha Tovar.