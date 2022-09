Proyecto de ley de sometimiento a bandas criminales, ¿cómo sería la negociación?

El Reporte de Daniel Coronell anunció en primicia para La W los puntos claves sobre el proyecto de ley de sometimiento a la justicia de disidencias y bandas criminales, que será radicado ante el Congreso de la República por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en cabeza del comisionado de Paz, Danilo Rueda.

Uno de los aspectos más controversiales de esta iniciativa es el beneficio llamado “entrega anticipada de bienes”, el cual señala que “en cualquier etapa del proceso antes de la condena, el procesado hará un listado de bienes muebles e inmuebles que tuviesen relación con las actividades ilícitas”, explica Coronell.

En ese sentido habrá una posibilidad de que los procesados obtengan el 10 % del total de los bienes que provengan de una actividad ilícita.

Juan Camilo Restrepo, exjefe negociador de Paz con ELN, habló en Sigue La W sobre este proyecto que empieza a discutirse en el Congreso y sobre la posibilidad del cese al fuego multilateral que anunció Petro.

“Se va a plantear un tema público; la posibilidad de un cese al fuego multilateral que sería el inicio del fin de la violencia en Colombia con todos los grupos armados que se adhieran. Significa que los diversos actores, que son múltiples, cesan de disparar”, anunció el mandatario.

Frente a esto, Restrepo aseguró que el proyecto “muestra cuáles son los beneficios que se le van a dar a estos narcotraficantes, pero no queda claro cuáles serán sus responsabilidades”.

De igual forma, señaló que un cese al fuego multilateral no se puede tomar a la ligera y genera gran preocupación, razón por la que planteó varias preguntas: “¿Habrá confinamiento geográfico? ¿Habrá veeduría para dar fe de que se están cumpliendo las condiciones del cese al fuego? Y lo más importante cuál será la actitud de las Fuerzas Armadas, ¿se van a quedar quietos o van a perseguir a quienes inflijan?”.

Por otro lado, el senador Ariel Ávila, vicepresidente de la Comisión de Paz, explicó que el proyecto de sometimiento a la justicia tiene varios métodos: “usted entrega verdad y recursos y a cambio el Estado le da una rebaja de penas y un porcentaje de esa plata para que pueda vivir con la familia”.

En esa misma línea añadió: “Se van a dar dos tipos de proceso, el proceso de paz que es con el ELN que es una negociación de agenda política y los procesos de sometimiento a la justicia que es una agenda socio-jurídica. Es decir que con las organizaciones criminales ni van a ver curules, ni justicias transicionales, ahí no hay agenda política”, puntualizó.

En cuanto a las disidencias de las Farc aseguró que harán parte del proceso de sometimiento, sin embargo, podrían tener un tratamiento diferencial “en el sentido de que se puede modificar para que ellos paguen una pena desde el 2016 para acá de los crímenes que se cometieron”.

Por último, el senador Iván Cepeda, presidente de la Comisión de Paz, se refirió a ‘La paz total’ que propone Petro.

“Nosotros no le tenemos a hablar de paz total, porque una Nación que lleva 70 años en guerra no puede seguir resignada a que la paz es su destino. Nosotros no podemos seguir aceptando en Colombia que la guerra y la violencia es la única forma de que existamos como sociedad. Así que en este Gobierno hemos planteado un modelo de paz que puede sonar muy ambicioso, tal vez irrealizable, pero si en Colombia se han podido practicar todas las formas de violencia, por qué no podemos intentar soñar y diseñar y actuar de manera práctica para crear las condiciones de que la paz sea total”, puntualizó.