Centenares de manizaleños le dijeron no a la reforma tributaria del presidente Petro

Centenares de manizaleños se movilizaron por las principales calles de la ciudad para decirle no a la reforma tributaria del presidente Gustavo Petro y también por otras inconformidades que afectarían a los colombianos.

“Por la reformas, todos los daños que está haciendo, subió al poder diciendo que iba disminuir los impuestos pero ha hecho todo lo contrario; quiere acabar con las compañías y los empresarios son los que le dan empleo a las personas. También está discriminando nuestras diferentes ideologías”, dio a conocer uno de los habitantes inconformes.

Otro de los participantes expresó: “lo primero es la inconformidad con la reforma tributaria, pero más adelante usted puede ver que en cada Ministerio hay un funcionario que está en contra de la cartera que maneja”.

“A la ministra de Salud no le gusta la salud, al de Vivienda no le gusta la vivienda, al ministro de Defensa no le gustan las Fuerzas Militares, entonces es muy raro lo que ocurre. Quisiera uno que eso se enderezara y que la institución como tal del estado colombiano se mantenga como lo que es, no como unos feudos de unos poco”, enfatizó.

La movilización se realizó desde la El Cable hasta la Plaza de Bolívar de la capital de Caldas.